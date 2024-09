Ministère de la culture Suite affaire de présumé détournement de véhicules - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ministère de la culture Suite affaire de présumé détournement de véhicules Publié le samedi 14 septembre 2024 | Reflet d'Afrique

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie de remise de matériels pour les opérations d`achèvement du RAVEC

Bamako, le 16 octobre 2014 au ministère de l`intérieur et de la sécurité. Le ministre de l`intérieur et de la sécurité, le général Sada Samaké a réceptionné des mains du représentant résident du PNUD David Gressly, les matériels et équipements complémentaires des opérations du RAVEC. Tweet







À la suite de notre publication, nous avons rapproché le Secrétaire général en la personne de Monsieur Cissé. Sans contrainte et avec courtoisie, il nous a ouvert les portes de son bureau en répondant à toutes les questions.

Cette rencontre fait suite à l'acquisition de deux véhicules 4×4 présumés détournés (lire notre article Reflet d'Afrique n° 267 du jeudi 15 août 2024).

Ayant vu les images des vehicules concernés, nous sommes à mesure d'affirmer aujourd’hui qu'il ne s'agit nullement de grosses cylindrées, tout -terrain en parfait etat de marche... Que nenni !

Il s'agit de véhicules anciens modèles, obsolètes et très peu utilisés dans nos services publics.

Selon le secrétaire général, l'acquisition de ces voitures date de l'ancienne ministre en la personne de Kadiatou Konaré.

Dans le souci d'éclaircir davantage l'opinion, nous avons voulu rencontrer les deux cadres du département car notre source nous évoquait le Segal et un collègue. Le collègue en question est bien le chef de cabinet. Malheureusement, hormis les échanges téléphoniques celui-ci n'a pas été disposé à nous rencontrer. D'ailleurs, il part loin en nous disant de faire ce qu'on veut. On connaît la chanson

contrairement au secrétaire général, le chef de cabinet est le seul à utiliser le véhicule car, la couleur initiale a été changée.

Selon des informations, il a investi beaucoup d'argent pour la réparation.



La carte grise du véhicule des mains de M. Cissé est toujours au nom de la structure donatrice ce qui prouve à suffisance qu'il ne s'en est pas approprié.



Ces véhicules devenus aujourdhui de véritables épaves, sont la donation d'une ONG internationale.

Pour besoin, le ministre en son temps leur avait adressé une correspondance en vue de l'acquisition de deux véhicules. Cette demande a été faite par l'actuel chef de cabinet actuel. Nous n'avons pas eu le privilège d'échanger avec ce dernier. Et nous ignorons tout de la carte grise du véhicule en sa possession.



À suivre..

Baladji TOURÉ





refletdafrique