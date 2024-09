Diplomatie: les Ministres des Affaires étrangères de l’AES dénoncent le soutien actif de l’Ukraine aux groupes terroristes - abamako.com

Diplomatie: les Ministres des Affaires étrangères de l'AES dénoncent le soutien actif de l'Ukraine aux groupes terroristes Publié le lundi 16 septembre 2024

Diplomatie: les Ministres des Affaires étrangères de l`AES dénoncent le soutien actif de l’Ukraine aux groupes terroristes

Les travaux de la première réunion des Ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel (AES), se sont ouverts ce lundi 16 septembre 2024 à Bamako, sous la présidence du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP.

Cette importante rencontre ministérielle qui coïncide avec le premier anniversaire de la signature de la Charte du Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel (AES), a enregistré la participation effective de ses homologues Karamoko Jean Marie TRAORE, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur du Burkina Faso et Bakary Yaou SANGARE, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur de la République du Niger.



Lors de la cérémonie d’ouverture, les Ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Niger et du Mali ont salué le leadership éclairé de leurs Chefs d’État qui ont placé au cœur de leur vision commune la satisfaction des aspirations profondes de leurs peuples frères.



La création de la Confédération des États du Sahel, le 06 juillet 2024 à Niamey, constitue, à cet égard, un engagement résolu et panafricain des plus hautes Autorités des trois pays pour l’atteinte de leur objectif d’intégration socio-économique et de prospérité partagée dans l’espace AES.



Dans cette perspective, les Ministres ont réitéré leur engagement à prendre toutes les dispositions et mesures utiles pour la mise en œuvre des décisions et conclusions du Sommet de Niamey, et réaffirmé la portée symbolique et politique de cette évolution majeure dans le parcours des trois pays vers une intégration continue pour, à terme, parvenir à une Fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger.



Les Ministres ont également saisi cette occasion pour condamner fermement l’intervention, désormais assumée de certains sponsors étatiques étrangers qui abritent, entretiennent et soutiennent les coalitions terroristes. A ce titre, ils ont dénoncé avec force le soutien actif et publiquement revendiqué de l’Ukraine aux groupes terroristes qui ont attaqué la localité de Tinzawatène au Mali.



Un agenda bien chargé attend les Ministres au cours de cette journée qui leur permettra, entre autres, d’examiner l’avant-projet de Règlement intérieur des sessions confédérales du Conseil des Ministres, le projet de Protocole additionnel au Traité portant création de la Confédération des États du Sahel, relatif à la coordination de l’action diplomatique ainsi que l’actualisation de la Feuille de route de la Confédération des États du Sahel.



