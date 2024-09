AES : Les ministres des Affaires étrangères en conclave à Bamako - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique AES : Les ministres des Affaires étrangères en conclave à Bamako Publié le mardi 17 septembre 2024 | L’aube

© Autre presse par dr

Processus d`opérationnalisation de la Confédération des Etats du Sahel : voici les points au menu de la concertation des ministres des Affaires étrangères

Tweet





Ce mardi 17 septembre, Bamako abrite la deuxième rencontre des ministres Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel. Ordre du jour de ce importante rencontre : Examen du rapport de la réunion Hauts fonctionnaires ; Examen du volet « Diplomatie » du projet de Feuille de route ; Adoption du volet « Diplomatie » du projet de la Feuille de route.



Dans le cadre de la mise en œuvre diligente de la confédération AES dont la présidence inaugurale a été confiée au Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, la tenue prochaine de la rencontre des Ministres des Affaires étrangères vise à convenir et à mettre en place des actions et mesures appropriées concernant le volet « Diplomatie », un des trois piliers majeurs de la Confédération.





Dans cette perspective, durant deux jours, les Hauts fonctionnaires du Burkina, du Mali et du Niger sont appelés à se pencher sur les projets de textes relatifs à la mise en place des instances et au fonctionnement de la Confédération AES.



En prélude de cette rencontre, le patron de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a reçu en audience, le vendredi 13 septembre 2024, les Chefs de délégation des Hauts fonctionnaires du Burkina Faso et de la République du Niger en séjour à Bamako dans le cadre de la réunion préparatoire à la rencontre des Ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, prévue le 16 septembre 2024 à Bamako.



Au regard des attentes placées dans les travaux des Hauts fonctionnaires, le Ministre Diop a saisi l’occasion pour donner aux Chefs de délégation, des orientations opérationnelles et prodiguer des conseils pratiques qui militent à l’atteinte des objectifs visés par la rencontre des Ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES.



Rappel : les ministres en charge des Affaires étrangères de ladite organisation s’étaient réunis, le 30 novembre 2023 à Bamako. Mme Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, du Burkina Faso, Bakary Yaou Sangaré du Niger et Abdoulaye Diop du Mali ont examiné les recommandations issues des travaux des Experts tenus préalablement il s’agissait notamment pour les chefs de la diplomatie des trois pays d’examiner le processus d’opérationnalisation stratégique de l’AES ; de déterminer les aspects relatifs aux organes à mettre en place ainsi que l’articulation entre l’expertise existante et les acquis capitalisés par l’Autorité de Développement intégré du Liptako-Gourma et l’AES et d’accorder une attention particulière à la coordination de leurs actions diplomatiques et politiques ainsi que les questions de communication, en ces temps de guerre informationnelle.



MS