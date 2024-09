Les vecteurs aériens FAMa détruisent un camion logistique ennemi à Aguelhok (Kidal) - abamako.com

Les vecteurs aériens FAMa détruisent un camion logistique ennemi à Aguelhok (Kidal) Publié le mardi 17 septembre 2024 | L'Essor

Les Forces armées maliennes (FAMa), dans le cadre de l’opération Maliko, continuent de démanteler les bases et dépôts logistiques des Groupes armés terroristes (GAT), ainsi que les réseaux criminels servant au financement des activités obscurantistes.



C’est dans cette dynamique que dans la journée du 15 septembre 2024, les vecteurs de surveillance des FAMa ont repéré et détruit un véhicule logistique soigneusement camouflé sous des arbres, à environ 50 km au Sud d’Aguelhok, a annoncé lundi, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) via ses plateformes numériques.





«L’État-major général des Armées informe l’opinion que dans le cadre de l’opération Maliko, les FAMa poursuivent la traque des groupes terroristes sur l’ensemble du territoire national», indique le document.



La source sécuritaire souligne que les actions de démantèlement des réseaux criminels et des bases ou dépôts logistiques des groupes terroristes se poursuivront. Cela, dans le but ultime d’anéantir le financement des activités terroristes.



En cette circonstance, le haut commandement militaire rassure les Maliens que les FAMa poursuivront sans relâche leurs efforts de préservation de l’intégrité territoriale et de protection des populations et des biens sur l’ensemble du territoire.



Aboubacar TRAORE