En prélude à la Suppression de la Cour d’Assises… L’affaire Madame Fily Bouaré et autres bientôt jugées - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société En prélude à la Suppression de la Cour d’Assises… L’affaire Madame Fily Bouaré et autres bientôt jugées Publié le mercredi 18 septembre 2024 | Le Sphinx

© aBamako.com par mouhamar

Mme BOUARÉ Fily SISSOKO, l` ex ministe de l` economie et des finances-Mali

Tweet





C’est décidé : la Cour d’Assises sera bientôt supprimée suite aux réformes engagées par le Gouvernement et conformément à la nouvelle législation (codes pénal et de procédure pénale).



Pour ce motif, le jugement de Madame Fily Bouaré et autres affaires pendantes devant cette juridiction seront évacués lors de l’ultime et dernière audience de la Cour d’Assises initialement prévue au début de . . .