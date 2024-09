Haut conseil des Maliens de France: Quand Habib Ngoye Sylla réveille les vieux démons de la division au sein du HCMF - abamako.com

News Politique Article Politique Haut conseil des Maliens de France: Quand Habib Ngoye Sylla réveille les vieux démons de la division au sein du HCMF Publié le mercredi 18 septembre 2024 | Le Sphinx

© aBamako.com par FS

Conférence de presse du président du Haut Conseil de Maliens de l`extérieurs

Le président du Haut Conseil des Maliens de l`extérieurs (HCME), Habib Sylla a animé une conférence de presse le 5 Avril 2018 à la Maison des Maliens de l`extérieurs Tweet

Rien ne va plus au niveau du Haut conseil des Maliens de France. Ayant voulu instaurer, de bonne foi, le consensus entre les candidats, le bureau sortant n’a pas vu les manœuvres de Bamako sous la houlette du controversé et très contesté président du Haut conseil des Maliens de l’Extérieur Habib Ngoye Sylla et du ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Int . . .