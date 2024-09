L’Attaque de Bamako : Le Mali ne pliera pas face au terrorisme - abamako.com

Publié le mercredi 18 septembre 2024

Cérémonie de remise des aéronefs militaires par le Président Assimi Goïta

Tweet





Aujourd’hui, le Mali fait face à une nouvelle épreuve. À Bamako, alors que certains pourraient croire que tout va bien, il est crucial de se rappeler que notre pays est en guerre. L’attaque de ce jour, affrontée avec détermination et professionnalisme par nos Forces de Défense et de Sécurité, constitue une agression brutale contre notre nation.





Les terroristes espèrent semer la terreur dans les cœurs des paisibles habitants de Bamako, mais ils se trompent. Le Mali a traversé des crises plus graves et en est sorti plus fort à chaque fois. Le pays est toujours debout, vivant, résilient. Ceux qui ont osé défier cette terre ont toujours fini par être les perdants de l’histoire, et il en sera de même cette fois-ci encore. Le peuple malien est ardent, vaillant et courageux. Il ne plie pas sous la pression des épreuves, mais se redresse avec force chaque fois qu’un malheur le frappe.



Cette guerre, qui dure depuis plusieurs années, nous le savons bien, nécessite du temps. Nous devons nous armer de patience face à cette adversité, car la victoire exigera autant d’endurance que de courage. L’ennemi, perfide, utilise les moyens les plus vils pour semer la mort, mais il n’est ni insaisissable ni invincible.



En ces temps de grande difficulté et de lourdes épreuves, où nos concitoyens ont ressenti l’effroi, il est impératif de garder notre sang-froid et de rester solidaires avec nos Forces de Défense et de Sécurité. Elles sont notre rempart, notre bouclier.



Je lance un appel solennel à tous nos compatriotes : faisons preuve des vertus qui font l’honneur du Mali. Faso Kanou, Dambe, Horonya, persévérance, unité, lucidité, dignité, ces valeurs doivent nous guider. Aujourd’hui plus que jamais, elles sont notre force.



Artistes, journalistes, sportifs, commerçants, influenceurs, membres de la société civile, soldats, politiciens, enseignants, citoyens lambda… Le danger est réel. L’attaque de ce matin en est la preuve éclatante. Mobilisons-nous pour le Mali.



NE NOUS MURONS PAS DANS LE SILENCE !



Je condamne avec la plus grande rigueur cette attaque lâche et cruelle. Il est de notre devoir à tous de jouer notre partition dans la défense de la nation. Comme le stipule l’article 24 de notre Constitution, la défense du pays est un devoir sacré pour chaque citoyen.



Que Dieu nous accorde la force et la sagesse pour sortir de cette crise, unis et plus forts.



Boubacar Sidibé , Réalisateur Administrateur des Arts et de la Culture



Président de la Maison des Cinéastes du Mali



Officier de l’Ordre National du Mali