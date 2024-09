Assimi Goïta, Président en exercice de l’AES: . « Nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d’intégration et de développement pour toute l’Afrique » - abamako.com

Le 16 septembre 2024, l’Alliance des États du Sahel (AES) a célébré son premier anniversaire. Créée un an plus tôt, cette confédération regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger vise à renforcer la coopération régionale et à consolider la souveraineté de ses membres face aux défis sécuritaires et économiques.



Lors d’un discours solennel prononcé à l’occasion de cet événement, le colonel Assimi Goïta, président en exercice de l’AES, a dévoilé plusieurs initiatives majeures pour l’avenir de l’Alliance. Parmi celles-ci, figure l’annonce de la mise en circulation imminente d’un passeport biométrique commun pour les citoyens des trois pays membres. « Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l’AES », a affirmé le président malien. Cette mesure vise à faciliter la mobilité des citoyens à travers le monde et à renforcer l’identité collective de la Confédération.



Vers une intégration économique et diplomatique accrue



Au-delà du passeport, Assimi Goïta a annoncé la création prochaine d’une banque d’investissement et d’un fonds de stabilisation. Ces institutions économiques permettront de soutenir les initiatives de développement dans les trois pays, tout en offrant une réponse collective aux sanctions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Selon le président Goïta, ces initiatives visent à préparer la Confédération à un retrait progressif de la CEDEAO, tout en renforçant les liens entre les États membres.



Assimi Goïta a également souligné l’importance de la diplomatie et de la coopération internationale dans le cadre de cette alliance. « Fidèles à notre engagement en faveur de l’intégration africaine, la confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant nos principes de non-ingérence et de souveraineté », a-t-il précisé.







Lutte contre la désinformation



Parallèlement aux mesures économiques, le président en exercice de l’AES a mis l’accent sur la lutte contre la désinformation qui, selon lui, vise à ternir l’image de l’AES. Une chaîne de télévision commune sera bientôt lancée pour promouvoir les valeurs et les actions de la Confédération. Cette chaîne aura pour mission de contrer les « fausses informations » qui circulent à propos de l’AES, notamment celles liées aux accusations de soutien de « tiers-État » aux groupes terroristes, comme l’Ukraine.



Assimi Goïta a également profité de son discours pour rendre hommage aux efforts des forces de défense et de sécurité des trois pays, qui ont enregistré d’importantes victoires contre les groupes armés terroristes. « Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont affaibli considérablement les groupes armés terroristes », a-t-il déclaré.



Un modèle d’intégration pour toute l’Afrique



Le président malien a exprimé sa vision ambitieuse pour l’avenir de l’AES. « Nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d’intégration et de développement pour toute l’Afrique », a-t-il assuré. Il a insisté sur le fait que l’AES n’était pas simplement une alliance d’États, mais avant tout une alliance des peuples. Cette alliance vise à améliorer le bien-être des populations à travers des actions concrètes, telles que la création d’infrastructures communes, la promotion des projets culturels, sportifs et éducatifs, et le renforcement de la coopération entre les citoyens des trois nations. Assimi Goïta a exhorté les populations à soutenir activement ces initiatives. « Je vous exhorte à vous investir davantage pour la réussite de la Confédération et à soutenir les actions des États », a-t-il déclaré, avant de réaffirmer son engagement à faire de l’AES un espace de paix, de prospérité et de développement partagé.



Madiassa Kaba Diakité







Source : Le Républicain