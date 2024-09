Attaques terroristes à Bamako : la France présente ses condoléances au gouvernement malien - abamako.com

Le président français Emmanuel Macron et le président de la transition malienne Assimi Goïta.

L'Ambassade de France au Mali présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, et a l'honneur de présenter ses condoléances au gouvernement du Mali à la suite des attaques terroristes perpétrées le 17 septembre 2024 à Bamako.



Elle salue respectueusement la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort dans ce terrible attentat, s'associe à la peine des familles des victimes, et formule des vœux de prompt rétablissement aux personnes blessées.



L'Ambassade de France au Mali saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali les assurances de sa haute considération.



Bamako, le 18 septembre 2024