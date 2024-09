Témoignage d’un enfant soldat arrêté : "On nous a promis 02 milliards de FCFA après l’attaque " - abamako.com

Témoignage d'un enfant soldat arrêté : "On nous a promis 02 milliards de FCFA après l'attaque " Publié le vendredi 20 septembre 2024 | Nouvel Horizon

Plusieurs enfants soldats ont participé ont à la série d’attaques qui a ciblé l’École de Gendarmerie de Faladié et la Zone Aéroportuaire le mardi 17 septembre 2024. Dans une vidéo de propagande des djihadistes enregistrée probablement avant l’attaque, des enfants soldats affirment qu’ils attaqueront «le lieu d’entraînement de la Gendarmerie à Faladié et l’Aéroport». Un de ces enfants soldats qui n’atteint pas dix-huit (18) ans et qui a été interpellé par les Forces de Sécurité, a affirmé que leurs chefs ont promis au commando, la somme de 02 milliards de Francs CFA après l’attaque.



Une horde de terroristes a attaqué la capitale malienne le mardi 17 septembre 2024 à l’aube. Parmi les assaillants figurent des enfants soldats qui ont été envoyés sur le terrain moyennant de l’argent à remettre à leurs familles. C’est du moins ce que l’on pour rait comprendre des témoi- gnages d’un terroriste arrêté par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS)



Nouvel Horizon