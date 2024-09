Cybersécurité: les 7 pays africains les mieux outillés - abamako.com

Cybersécurité: les 7 pays africains les mieux outillés Publié le samedi 21 septembre 2024

© Autre presse par Oleshko Artem/Artem

Pour se protéger des hackers, il est impératif d’utiliser des mots de passe différents pour chacun de vos comptes.

Sur les 46 pays parmi les mieux préparés en matière de cybersécurité figurent 7 pays africains, selon le dernier classement Global Cybersecurity Index (GCI) de l’Union internationale des télécommunications (UIT), une agence des Nations unies. Ce classement, qui a couvert 194 pays et qui se base sur cinq piliers, donne un aperçu des pays les plus aptes à faire face aux menaces et aux incidents cybernétiques.



En 2021, le cybercrime a coûté 6.000 milliards de dollars à la planète. Et d’ici 2025, selon les projections, ce coût pourrait atteindre 10,50 milliards de dollars. Or, la cybercriminalité ne constitue qu’une des facettes des risques aux côtés des cyberattaques et du cyberterrorisme. Les gouvernements, les particuliers, les entreprises, les organismes à buts non lucratifs… risquent tous les jours de subir des cyberattaques et de violations de données. Ces attaques se multiplieront avec l’évolution des technologies numériques, l’augmentation du nombre d’appareils et d’utilisateurs connectés, du rôle de plus en plus stratégique des données dans l’économie numérique…



En associant tous ces risques, la facture va être beaucoup plus élevée. D’où l’intérêt pour chaque pays de disposer d’excellents dispositifs de cybersécurité pour minimiser, autant que possible, le risque d’une attaque et sécuriser les systèmes et les données qui présentent des enjeux économiques, stratégiques et politiques qui vont bien au-delà de la seule sécurité des systèmes d’information.



Le Global Cybersecurity Index (GFI) permet d’évaluer le niveau de préparation des pays en matière de cybersécurité c’est-à-dire la capacité des États à protéger leurs infrastructures critiques, leurs données sensibles et à répondre efficacement aux menaces et incidents cybernétiques.