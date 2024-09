Mali: le président de transition promet une lutte acharnée pour débarrasser son pays du terrorisme - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: le président de transition promet une lutte acharnée pour débarrasser son pays du terrorisme Publié le lundi 23 septembre 2024 | Xinhua

Tweet

Le président de transition malien, le colonel Assimi Goïta, a promis dimanche une lutte acharnée pour débarrasser son pays du terrorisme, réaffirmant sa détermination à poursuivre le combat pour la paix, la sécurité et le développement du Mali, à l'issue du défilé militaire célébrant le 64e anniversaire de l'indépendance.



"Nous allons traquer ces groupes armés de jour comme de nuit jusqu'à ce que notre pays soit totalement débarrassé de cette menace", a-t-il affirmé à la presse.



Tout en saluant l'engagement des populations maliennes qui, "malgré les difficultés", continuent de soutenir activement les Forces armées maliennes (FAMa) dans leur mission de protection du territoire, le président de transition a appelé à "l'union sacrée" autour des Forces de défense et de sécurité (FDS), vu que "cette lutte ne pourra être remportée sans l'appui constant des populations et des partenaires".



"Nous sommes ouverts à tous nos partenaires dans un esprit gagnant-gagnant et de respect mutuel", a-t-il ajouté, donnant l'assurance que le Mali, en collaboration avec ses partenaires de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), va mettre tous les moyens en œuvre pour éradiquer la menace que constituent les terroristes.



Evoquant les récentes attaques terroristes qui ont visé l'Ecole de la gendarmerie et la Base 101 à l'aéroport international de la capitale le 17 septembre, le colonel Goïta les a qualifiées "d'actes désespérés visant à affaiblir le moral des troupes".