L'Alliance Sahel va développer des satellites avec la société russe Roscosmos Publié le lundi 23 septembre 2024

L'Alliance des États du Sahel (AES), qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, va développer un projet de satellite commun avec la société russe Roscoscom, spécialisée dans le secteur spatial. Cela a été annoncé par le ministre de l'Économie et des Finances du Mali, Alousséni Sanou, lors d'une réunion tenue aujourd'hui à Bamako avec les ministres des autres pays de l'alliance. Le projet, rapporte le site d'information « A Bamako », prévoit la création d'un satellite de communication et d'un satellite de télédétection. Selon le ministre Sanou, le premier permettra aux pays de la confédération AES de transmettre des signaux de télévision et de radio sur le territoire des trois pays. Il permettra d'établir une liaison de communication multiservices (internet, téléphone) dans les zones difficiles d'accès et où les infrastructures sont peu développées, ainsi qu'un accès Internet haut débit basé sur la technologie Vsat.







Quant au satellite de télédétection, il permettra d'obtenir des images spatiales pour la surveillance des frontières des États et le renforcement des intentions de sécurité nationale. Grâce à ce suivi satellitaire, l'inventaire des ressources naturelles du secteur forestier (terres agricoles, pâturages) sera également acquis, le suivi des situations d'urgence (inondations, sécheresses, incendies) et la cartographie de l'occupation des sols seront assurés. La réunion ministérielle de l'AES a également permis d'évoquer en détail le projet de coopération avec la société russe Roscosmos, leader dans le secteur aéroportuaire spatial.