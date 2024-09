Programme Benkadi : Pour faciliter l’intégration des changements climatiques dans les PDESC - abamako.com

Programme Benkadi : Pour faciliter l'intégration des changements climatiques dans les PDESC Publié le mardi 24 septembre 2024 | le sursaut

Mener une campagne de plaidoyer auprès des décideurs locales pour faciliter l’intégration de la problématique des changements climatiques dans les PDESC. C’est dans cette optique que SECO ONG a tenu un atelier national le jeudi 19 septembre à la Direction Nationale de l’Agriculture. La cérémonie d’ouverture a regroupé la présence de Ladji Camara, représentant du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mori Moussa Konaté, Directeur exécutif du SECO ONG et de Alkaou Kanouté, secrétaire général du conseil d’administration de SECO ONG au Mali.



A l’entame de son discours d’ouverture, Ladji Camara, représentant du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, a insisté sur la réalité des effets du changement climatique au Mali. « Les mois de mars et avril ont été marqués par des vagues de chaleur, tandis qu’en juillet et août, les pluies abondantes ont entraîné des inondations meurtrières », a-t-il indiqué. C’est pourquoi, il a rappelé que l’État malien a mis en place une politique nationale sur les changements climatiques, soutenue par une stratégie d’adaptation. De même, le travail de SECO ONG contribue à renforcer les efforts du gouvernement. « Le soutien des ONG est essentiel pour accompagner l’État dans cette lutte contre les effets du changement climatique » a-t-il précisé, tout en ajoutant que cette initiative coïncide avec l’élaboration en cours d’une stratégie nationale de sécurité climatique au Mali.





Pour sa part, Alkaou Kanouté, secrétaire général du conseil d’administration de SECO ONG au Mali dira que le programme ‘’Benkadi’’ couvre 24 communes réparties sur quatre cercles dans les régions de Bougouni, Dioïla et Koulikoro. L’objectif selon lui, est de répondre à deux grands défis : garantir une gouvernance climatique inclusive en intégrant les changements climatiques dans les politiques locales de développement, et promouvoir la gestion durable des terres (GDT) pour aider les communautés vulnérables à s’adapter aux effets du climat.



Selon lui cet atelier va permettre de faire le point sur les avancées réalisées par ‘’Benkadi’’, notamment en matière de soutien aux communes pour inclure les enjeux climatiques dans leurs PDSEC. Les communes qui n’ont pas encore achevé ce processus ont été encouragées à finaliser leurs plans avant la fin du programme.



À ce jour, dit-il 14 communes ont déjà validé leurs PDSEC intégrant les changements climatiques, tandis que 10 autres doivent encore finaliser leur démarche. SECO ONG avait également organisé une conférence-débat lors de la 25e édition de la Quinzaine de l’Environnement, pour discuter des défis et solutions liés à l’intégration des changements climatiques dans les PDSEC.



A noter que le projet est financé par le gouvernement néerlandais pour la période 2021-2025 et est mis en œuvre par un consortium de quatre plateformes d’ONG : SPONG au Burkina Faso, PASCIB au Bénin, CSCI en Côte d’Ivoire et SECO ONG au Mali.



Par Fatoumata Coulibaly