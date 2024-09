Convention Coton 2024 : Un cadre d’échange instauré par MPC sur les problématiques liées au coton malien - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Convention Coton 2024 : Un cadre d’échange instauré par MPC sur les problématiques liées au coton malien Publié le mardi 24 septembre 2024 | le sursaut

Tweet

Le jeudi 29 Août dernier, la Société ‘’Mali Protection des Cultures (MPC)’’ a tenu, dans un hôtel de la place, la 2ème édition de son Assemblée d’échange dénommée ‘’Convention Coton’’. C’était en présence des représentants de la Direction nationale de l’Agriculture, Kaly Diakité, de la CMDT, Dramane Koné et du Directeur Général de MPC, Hervé Essi.



Implantée au Mali depuis 1998, MPC, filiale du groupe UPL, est une société de référence dans la fourniture de solutions agricoles et d’hygiène publique. En effet, elle met son expertise et son savoir-faire au service de l’agriculture malienne. Son domaine constitue une offre intégrée de solutions par culture et par appui-conseil sur mesure. C’est dans ce cadre que ladite Société a organisé, le jeudi 29 Août à Bamako, son assemblée d’échange ‘’Convention Coton’’ pour l’édition 2024.





Lors de la cérémonie d’ouverture des travaux, Hervé Essi a souligné que cette rencontre est initiée pour échanger avec les chercheurs et les producteurs sur les problèmes rencontrés sur le terrain afin de pouvoir anticiper sur les solutions.



Cette rencontre, 2ème du genre, aux dires du patron du MPC, est l’occasion, après avoir recensé les problèmes, d’aller chercher les solutions avec leurs experts en la matière. Desquelles solutions permettront de faire face aux difficultés détectées et d’augmenter la productivité du Mali. Avant de clore son intervention, M. Essi a émis le souhait de rendre perpétuel ce cadre d’échange pour le bonheur des acteurs du secteur de l’agriculture au Mali.



Quant aux représentants de la DNA et de la CMDT, ils ont tous salué l’initiative et n’ont pas manqué d’évoquer la portée d’un tel forum sur l’actualité cotonnière au Mali singulièrement sur la productivité agricole en général.



A noter que la Société ‘’Mali Protection des Cultures’’ (MPC) est un partenaire privilégié de la CMDT en matière de fourniture des produits pour améliorer le rendement du coton malien.



Mariam Sissoko