Fermeture des marches à bétail de Bamako : La sécurité et le terrorisme en mire Publié le mercredi 25 septembre 2024 | Mali Tribune

Dans une directive qui a pris effet dès sa signature, le gouverneur du district de Bamako a ordonné la fermeture de marchés à bétail à Bamako. Cette mesure, motivée par des raisons d’ordre public, vise à renforcer la sécurité et à contribuer à la lutte contre le terrorisme dans la capitale et ses périphéries.



A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Les attaques simultanées revendiquées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, branche locale d’Al-Qaida, qui ont visé l’école de gendarmerie de Faladié et la base aérienne 101 de l’armée de l’air sise à Sénou ont poussé les autorités à prendre des mesures draconiennes pour préserver l’ordre public.





Ainsi dans un communiqué, le gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Coulibaly a ordonné à compter du 19 septembre 2024, la fermeture des marchés à bétail à Bamako. Les marchés concernés sont ceux de Lafiabougou-Koda, Sabalibougou, Faladié-Solola, Faladié-Zone aéroportuaire, Niamana, Djélibougou et la Zone industrielle.



Il résulte des informations qu’en plus d’être des lieux de criminologie, ces marchés à bétail susmentionnés seraient aussi des lieux de refuge pour les groupes terroristes. Des sources concordantes ont attesté que les auteurs des attaques de mardi dernier seraient venus de certains marchés à bétail surtout ceux de Faladié-Solola, Faladié-Zone aéroportuaire, Niamana. D’où la directive du gouverneur du district de Bamako, motivée par des raisons d’ordre public, qui vise à renforcer la sécurité et à contribuer à la lutte contre le terrorisme dans la capitale et ses environs.



Dans la nuit du 19 au 20 septembre, une unité de l’armée a fait une descente musclée dans le marché à bétail de Faladié-Solola et Faladié-Zone aéroportuaire. D’après des témoins, l’armée a fait des fouilles tous azimuts et ces fouilles continuent.



Afin de recaser les déguerpis des anciens marchés à bétail, des sites sont en cours de prospection, aux dires du gouverneur du district de Bamako. Les zones ciblées sont : Sanankoroba, Zantiguila, le Dral de Kati et sur les routes de Guinée et de Koulikoro.



La fermeture in extremis de ces sites marchands à bétail a suscité l’indignation et la colère de l’interprofession bétail-viande.



Pour calmer les ardeurs, le ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba Bah a rencontré le vendredi 20 septembre 2024, les acteurs intervenant dans la filière bétail-viande. Il leur a expliqué les motivations de cette décision tout en précisant que cette mesure ne vise aucune catégorie de personne, ni les éleveurs encore moins les marchands à bétail.



Les acteurs bétail-viande, après avoir écouté le ministre, ont dit adhérer à la décision et prêts à aller occuper les nouveaux sites mis à leur disposition par les autorités. Malgré ces assurances données par les principaux acteurs, des consommateurs redoutent une hausse du kilo de viande, conséquence de l’éloignement du bétail sur pied de son lieu de consommation.



Ousmane Mahamane