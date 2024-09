79ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies: le Mali et la Russie entendent approfondir davantage les relations de coopération bilatérale - abamako.com

79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies: le Mali et la Russie entendent approfondir davantage les relations de coopération bilatérale Publié le vendredi 27 septembre 2024

© Autre presse par DR

La Russie et le Mali confirment leur volonté d’approfondir leur coopération militaire

Dans le cadre de ses rencontres bilatérales en marge de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a eu, ce jeudi 26 septembre 2024, un entretien amical et fructueux avec Son Excellence Monsieur Sergueï LAVROV, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.



Lors de cette rencontre, les deux Ministres ont procédé à la revue des axes prioritaires du partenariat stratégique entre les deux pays, et réaffirmé la nécessité de hisser la coopération économique et commerciale au niveau des excellentes relations politiques. Ils ont également évoqué des questions sous-régionales et multilatérales d’intérêt commun.



Dans le cadre du maintien de la concertation régulière en vue d’approfondir davantage les relations d’amitié et de coopération bilatérale, le Ministre DIOP a confirmé sa participation à la Conférence ministérielle de Sotchi, en Russie, prévue en novembre 2024



A l’issue de cette rencontre, les deux Ministres ont signé une Déclaration conjointe relative à l'espace extra-atmosphérique, une marque de convergence politique entre les deux pays amis.