Attaques terroristes contre la gendarmerie : le procureur ouvre une enquête contre le journaliste Wassim Nasr pour association de malfaiteurs et apologie du terrorisme - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Attaques terroristes contre la gendarmerie : le procureur ouvre une enquête contre le journaliste Wassim Nasr pour association de malfaiteurs et apologie du terrorisme Publié le mercredi 25 septembre 2024 | aBamako.com

© aBamako.com par FS

Comparution du commissaire islamique de Gao devant la cour d`assises

Le commissaire islamique de Gao était devant la cour d`assises le mercredi 9 Août 2017 dans la salle d`audience de la Cour d`Appel de Bamako. Tweet







Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il lui a été donné de constater que depuis un certain temps un journaliste de la chaîne française France 24 dénommé Wassim Nasr s'adonne à des commentaires tendancieux au lendemain de chaque attaques terroristes commises contre les Etats de la Confédération des Etats du Sahel.



Les derniers en date remonte au 17 septembre 2024 où suite aux terroristes perpétrées ici à Bamako, il indiquait clairement être en contact avec les assaillants et qu'ils lui communiquaient en temps réel les objectifs de leurs attaques, leurs positions, les différentes cibles visées ou atteintes et le bilan humain ou matériel y consécutifs.



L'analyse combinée des différentes interventions de Wassim Nasr sur les différents médias où il intervient laisse apparaître des prises de position et de commentaires s'assimilant à des actes de publicité et de soutien flagrant aux terroristes et aux actions des groupes armés terroristes sévissant au Sahel.



Ces actes s'analysent pénalement comme pouvant constituer des infractions à la loi pénale, notamment celle d'associations de malfaiteurs en liens avec une entreprise terroristes, d'apologie du terrorisme et de complicité d'acte de terrorisme.



C'est pourquoi le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a décidé de l'ouverture d'une enquête contre Wassim Nasr et tous les autres coauteurs et complices des chefs des faits d'associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, d'apologie du terrorisme et de complicité d'acte de terrorisme ci-dessus spécifié afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice.



Le procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, tout en saluant le professionnalisme et la bravoure des forces de défense et de sécurité de la confédération des Etats du Sahel, rassure l'opinion qu'une enquête diligente sera menée pour faire toute lumière sur ces faits graves et mettre les auteurs, commanditaires et complices hors d'état de nuire.



Bamako, le 25 septembre 2024

Le Procureur