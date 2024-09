Sénégal : ouverture d’une conférence des chefs d’institutions d’enseignement supérieur ouest-africains - abamako.com

Sénégal : ouverture d'une conférence des chefs d'institutions d'enseignement supérieur ouest-africains Publié le vendredi 27 septembre 2024 | Xinhua

Drapeaux des pays membres de la CEDEAO

DAKAR, (Xinhua) -- Une conférence des recteurs, présidents et directeurs généraux d'institutions d'enseignement supérieur s'est ouverte jeudi à Diamniadio, à 30km de Dakar, à l'initiative du Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest.



Des recteurs d'universités venus du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Niger, de Guinée, du Togo et du Sénégal prennent part à cette conférence de trois jours, ayant pour thème "L'hybridation pédagogique : enjeux, défis et perspectives pour un enseignement supérieur de qualité".



"Cette conférence ne reflète pas seulement l'engagement de notre institution, mais aussi celui de l'ensemble de notre nation pour le rayonnement de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest", a indiqué le recteur de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, le professeur Ibrahima Cissé, à l'ouverture de la rencontre.



Selon lui, cet événement "témoigne de notre capacité à fédérer les énergies et à offrir un cadre d'échanges propice à l'innovation et à la coopération régionale".



"Au-delà des défis techniques et institutionnels, l'hybridation pédagogique soulève également des questions éthiques et sociales. Nous devons veiller à ce que cette transformation ne crée pas de nouvelles inégalités, mais au contraire contribue à réduire les écarts d'accès à une éducation de qualité'', a indiqué M. Cissé.