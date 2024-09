Mali : Aider les déplacés à se reconstruire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mali : Aider les déplacés à se reconstruire Publié le vendredi 27 septembre 2024 | unocha.org

© aBamako.com par AS

Lancement du plan humanitaire de 2019

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a procédé le 27 Février 2019, au lancement du plan humanitaire de 2019. Tweet

Peu de personnes accueillent les étrangers chez eux. Et très peu sont ceux qui utilisent leurs maigres ressources pour aider les étrangers à reconstruire leur vie. Aly Guindo, un homme âgé de 65 ans, a non seulement ouvert ses ouvertes aux étrangers à Socoura, dans la région de Bandiagra, au Mali, mais il a aussi partagé ses terres avec eux pour leur permettre de gagner leur vie. Guindo a accueilli huit familles déplacées internes.



Avec le soutien du projet Jigi Tugu (Espoir renoué), qui a fourni à des personnes vulnérables comme lui, des outils et la formation nécessaires pour s'engager dans l'agriculture durable, il a pu aider les aider à être autonome. Ce projet financé par le Fonds Humanitaire Régional pour l'Afrique de l'ouest et du centre (FHRAOC) et mis en œuvre par des organisations non gouvernementales, CARE Mali et YA-GTU, a donné aux personnes déplacées des moyens d’exercer des activités génératrices de revenus.