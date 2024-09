Le ministre Mossa Ag Attaher lors de la fête NATIONALE DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE : “Le Mali et l’Arabie Saoudite ont toujours entretenu de très bonnes relations, empreintes de solidarité et de franche coopération” - abamako.com

Le 94e anniversaire de la Fête nationale du Royaume d’Arabie saoudite a été célébré, le 19 septembre 2024, lors d’une réception offerte par l’ambassadeur Khaled Mabruk Al-Khailed. C’était à l’hôtel Radisson Collections en présence de nombreuses personnalités politiques, administratives et diplomatiques dont le ministre en charge des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, assurant l’intérim de son homologue des Affaires étrangères. “La fête Nationale de votre pays m’offre l’heureuse occasion aujourd’hui de magnifier l’excellente relation d’amitié et de coopération entre les deux pays mais et surtout une reconnaissance des efforts communs dans le cadre de la consolidation des liens de solidarité au sein de la Oummah islamique. Dans le cadre du renforcement et de la diversification des relations de coopération, nos deux pays s’apprêtent à signer dans les prochains jours des projets d’accords dans divers domaines notamment en matière de promotion et de protection, réciproques des investissements”, a expliqué le ministre Mossa Ag Attaher dans son discours que nous publions en intégralité.





Excellence Monsieur l’Ambassadeur, c’est toujours un réel plaisir de célébrer à vos côtés, l’anniversaire de la fondation du Royaume d’Arabie saoudite. En cette agréable circonstance, permettez-moi, au nom de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, du gouvernement et du peuple malien ainsi qu’en mon nom personnel, d’adresser, nos chaleureuses félicitations et nos vœux de bonheur et de prospérité au peuple saoudien, à son gouvernement et, en particulier, au Serviteur des deux Saintes Mosquées, Sa Majesté Salman Bin Abdul Aziz Al-Saoud, Roi d’Arabie saoudite et au Prince héritier Son Altesse royale Mohamed Bin Salman Bin Abdoul Aziz Al-Saoud.



Monsieur l’Ambassadeur,



Mesdames et Messieurs,



La Fête nationale de votre pays m’offre l’heureuse occasion aujourd’hui de magnifier l’excellente relation d’amitié et de coopération entre les deux pays mais et surtout une reconnaissance des efforts communs dans le cadre de la consolidation des liens de solidarité au sein de la Oummah Islamique.



De l’indépendance du Mali en 1960 à nos jours, la République du Mali et le Royaume d’Arabie saoudite ont toujours entretenu de très bonnes relations, empreintes de solidarité et de franche coopération.



Monsieur l’Ambassadeur, votre pays, le Royaume d’Arabie Saoudite est un partenaire du Mali qui contribue à l’amélioration des conditions de vie des populations, à travers la mise œuvre des nombreux programmes et projets dans les domaines prioritaires tels que l’éducation, l’agriculture, la santé, l’hydraulique, la sécurité alimentaire, les infrastructures.



Le Barrage de Seringué, la route de Sévaré-Gao, le pont Fahd, la Mosquée et l’Université Fayçal, sont entre autres, les fruits de cette relation que le Mali entretient avec le Royaume d’Arabie Saoudite.



L’Arabie Saoudite à travers le Fonds saoudien, a renforcé sa politique d’aide au développement avec des financements sous forme de prêts concessionnels, de subventions ou de dons notamment dans les domaines des infrastructures routières et du développement rural.



Ces projets et programmes permettront de contribuer au développement socio-économique, à la réduction de la pauvreté et stimuler la promotion de l’emploi dans les domaines concernés au Mali.



Monsieur l’Ambassadeur,



Mesdames et Messieurs,



La présente célébration se tient au moment où notre pays est résolument engagé dans la lutte contre les groupes terroristes et les bandes armées.



Je profite de cette occasion pour saluer la mise en place sous l’égide de Sa Majesté Salman Bin Abdul Aziz Al-Saoud, Roi d’Arabie Saoudite, de la coalition islamique contre le terrorisme, basée à Riyad, dont notre pays est membre.



La célébration de la fête nationale d’Arabie Saoudite se tient aussi au moment où vous quittez définitivement notre pays après 5 ans.



C’est le lieu de saluer votre engagement pour le renforcement des liens de coopération existant depuis fort longtemps entre nos deux pays.



Monsieur l’Ambassadeur,



Mesdames et Messieurs,



C’est aussi le lieu de souligner que, dans le cadre du renforcement et de la diversification des relations de coopération, nos deux pays s’apprêtent à signer dans les prochains jours des projets d’accords dans divers domaines notamment en matière de promotion et de protection réciproques des investissements.



Tout ceci témoigne, de l’engagement de votre pays à accompagner les efforts du Gouvernement malien dans son chantier de reconstruction et de développement.



Monsieur l’Ambassadeur,



Mesdames et Messieurs,



Sur le plan international, il convient de saluer le leadership du Royaume d’Arabie Saoudite sur la scène mondiale et de se réjouir de la convergence de vue sur les grandes questions internationales, notamment la réforme des Nations Unies, la lutte contre le terrorisme, les problèmes de développement et de changements climatiques.



Monsieur l’Ambassadeur,



Mesdames et Messieurs,



Pour terminer, je voudrais, au nom de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat et au nom du gouvernement de la République du Mali réitérer nos vœux ardents de santé, de réussite et de succès éclatants au Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté Salman Bin Abdul Aziz Al-Saoud, Roi d’Arabie saoudite et au Prince héritier Son Altesse Royal Mohamed Bin Salman Bin Abdoul Aziz Al-Saoud dans l’accomplissement de leur Très Haute et Noble Mission au service du peuple saoudien et de la Oummah islamique.



Vive la coopération entre le Mali et l’Arabie saoudite !”