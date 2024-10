Barrick Gold parvient à un accord avec le gouvernement malien - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Barrick Gold parvient à un accord avec le gouvernement malien Publié le mardi 1 octobre 2024 | investing

© Autre presse par DR

Mark Bristow ,Le directeur général de Randgold Resources

Le directeur général de Randgold Resources Tweet

Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD)(TSX:ABX) et le gouvernement du Mali sont parvenus à un accord pour régler les différends en cours concernant les mines d'or de Loulo et Gounkoto. Les termes de l'accord, basés sur les propositions initiales de Barrick, seront divulgués après finalisation.



L'entente entre Barrick et le gouvernement malien vise à résoudre les revendications et les problèmes survenus entre l'État et les opérations minières. Mark Bristow, président et directeur général de Barrick, s'est dit satisfait des progrès réalisés, soulignant les 30 ans d'histoire de l'entreprise à résoudre à l'amiable les différends avec le gouvernement malien. Il a souligné l'importance du complexe Loulo-Gounkoto pour l'économie malienne et a exprimé le désir de maintenir un partenariat constructif avec le gouvernement.



Le complexe minier de Loulo-Gounkoto a été un contributeur économique clé au Mali. La résolution de ces différends devrait assurer l'exploitation et la productivité à long terme des mines, qui sont essentielles tant pour les intérêts de l'entreprise que pour l'économie malienne.



Cet accord s'inscrit dans la continuité des efforts de Barrick pour maintenir ses opérations au Mali, malgré les défis survenus par le passé avec différents régimes gouvernementaux. L'entreprise a souligné son engagement à travailler avec le gouvernement malien pour maintenir la stabilité et la rentabilité du complexe Loulo-Gounkoto.



Les détails spécifiques et les implications de l'accord restent à voir jusqu'à ce que les termes soient rendus publics. Cette information est basée sur un communiqué de presse de Barrick Gold Corporation.



Dans d'autres actualités récentes, Barrick Gold Corporation a annoncé de solides résultats pour le deuxième trimestre 2024, soulignant des progrès significatifs dans les projets de croissance tels que le développement d'une potentielle mine d'or de niveau 1 au Nevada et l'expansion de la production de cuivre. L'entreprise a également mis en avant son engagement en faveur du développement durable, notamment l'intégration de l'énergie solaire. Scotiabank a réaffirmé sa note "Sector Outperform" pour Barrick Gold et fixé un objectif de cours à 25,00$, suite à un webinaire technique sur le projet d'expansion de la super fosse de Lumwana. Les dépenses d'investissement estimées pour ce projet ont été révisées à environ 2 milliards de dollars en raison des pressions inflationnistes et des modifications de la portée du projet.



Argus a également relevé la note de l'action Barrick Gold de "Hold" à "Buy", fixant un nouvel objectif de cours à 24,00$. Cette décision a été influencée par la forte présence historique de l'entreprise et sa solide base financière. Parmi les autres développements récents figurent l'expansion de l'usine de Pueblo Viejo et le statut opérationnel de la mine de Porgera, qui contribuent à la croissance de la production. De plus, Barrick Gold a annoncé un programme de rachat d'actions pour remédier à la sous-évaluation perçue de ses actions. Ces développements récents mettent en évidence l'orientation stratégique de croissance et de valeur de l'entreprise.



Perspectives InvestingPro

L'accord récent entre Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD) et le gouvernement malien s'aligne bien avec la solide position financière et la performance de marché de l'entreprise. Selon les données d'InvestingPro, Barrick Gold a une capitalisation boursière de 34,62 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans l'industrie de l'extraction d'or.



Les conseils InvestingPro soulignent que Barrick Gold a maintenu le versement de dividendes pendant 38 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements des actionnaires qui complète ses efforts pour résoudre les différends et maintenir des opérations productives au Mali. Cette constance dans le versement des dividendes pourrait être particulièrement attrayante pour les investisseurs recherchant de la stabilité dans le secteur minier volatil.



La santé financière de l'entreprise est davantage soulignée par un autre conseil InvestingPro, qui indique que les actifs liquides de Barrick Gold dépassent ses obligations à court terme. Cette forte position de liquidité offre probablement à l'entreprise la flexibilité financière nécessaire pour naviguer dans des négociations complexes et des règlements potentiels avec les gouvernements hôtes, comme l'accord récent au Mali.



La croissance du chiffre d'affaires de Barrick Gold de 9,77% au cours des douze derniers mois, selon InvestingPro, suggère que les opérations de l'entreprise, y compris celles au Mali, continuent de contribuer positivement à sa performance financière. Cette croissance, associée à la résolution des différends au complexe Loulo-Gounkoto, pourrait aider à maintenir la forte position de marché de l'entreprise, son action se négociant près de son plus haut sur 52 semaines.



Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre des conseils et des perspectives supplémentaires, avec 7 conseils supplémentaires disponibles pour Barrick Gold sur la plateforme.