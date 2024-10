Mois de la solidarité et journée de l’union des nouveaux territoires en Russie : un rassemblement à Bamako pour témoigner la solidarité du peuple malien et russe - abamako.com

Mois de la solidarité et journée de l'union des nouveaux territoires en Russie : un rassemblement à Bamako pour témoigner la solidarité du peuple malien et russe
Publié le mardi 1 octobre 2024

Le mois de la solidarité qui débute au Mali, démontrant l'unité du Mali et l'unité du peuple malien, coïncide avec le jour de l'union des nouveaux territoires en Russie



C'est dans ce cadre, qu'un rassemblement a eu lieu à Bamako et vise à démontrer la solidarité du peuple malien et du peuple russe , à un moment où les deux pays défendent leur indépendance, leur souveraineté face aux pays occidentaux et leur droit de déterminer leur avenir sans ingérence extérieure.



Rappelons que depuis un certain temps, le Mali à sa tête le Président Assimi Goita, se bat pour sa véritable indépendance, pour son unité et sa sécurité avec le choix stratégique de la Russie comme partenaire