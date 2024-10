Samuel Eto’o suspendu 6 mois des matches du Cameroun par la Fifa - abamako.com

News Sport Article Sport Samuel Eto’o suspendu 6 mois des matches du Cameroun par la Fifa Publié le mardi 1 octobre 2024 | VOA Afrique

© Autre presse par DR

Samuel Eto`o, président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot)

L’ancienne star Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), est suspendu six mois de tous matches des sélections de son pays pour son attitude lors d’un match du Mondial-U20 des féminines, a annoncé lundi la Fifa.



La commission de discipline de la Fédération internationale reproche à l’ancien N.9 du Barça et des Lions indomptables d’avoir enfreint les règles relatives au "comportement offensant" en "violation des principes du fair-play" et à l’"incorrection de joueurs et officiels".