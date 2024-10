Digitalisation des services financiers au Mali : SAMA Money et Kafo Jiginew lancent Bank to Wallet - abamako.com

Publié le mercredi 2 octobre 2024 | Mali Tribune

Transférez de l’argent entre vos comptes Kafo jiginew et SAMA-Money en toute simplicité est désormais une chose possible grâce à l’intégration de la plateforme digitale des deux institutions dénommée Bank Wallet. Ce projet dont le lancement a été fait le vendredi 26 septembre dernier dans un hôtel de la place, marque un tournant décisif dans la digitalisation des services financiers au Mali et plus particulièrement dans les milieux ruraux.



L’interconnexion entre la plateforme digitale de Kafo Jiginew et la fintech SAMA Money marque une étape révolutionnaire dans le secteur de la microfinance et de la technologie financière au Mali. Cette collaboration illustre l’engagement des deux entités à promouvoir l’inclusion financière et à offrir des services financiers innovants et accessibles à une population de plus en plus connectée. C’est une solution qui va permettre aux clients de SAMA Money et Kafo Jiginew de transférer aisément des fonds non seulement entre eux, mais aussi entre leurs comptes bancaires Kafo Jiginew et leur portefeuille mobile SAMA Money, ont affirmé les acteurs.









À travers ce partenariat, Kafo Jiginew et SAMA-Money renforcent leur mission de rendre les services financiers plus accessibles, fluides et plus adaptés aux réalités de notre époque et de nos populations.



En effet, cette nouvelle solution présente plusieurs avantages majeurs à savoir :



Simplicité d’utilisation : Avec l’application Jiginè Tamana, couplée à wallet, les opérations de transfert d’argent entre Jigine Tamana et SAMA Money ou le paiement de produits digitaux sont simplifiées, rendant les services financiers accessibles à un plus grand nombre de personnes, notamment celles qui ne possèdent pas de compte bancaire traditionnel.



Accessibilité accrue : Elle permet à tous les utilisateurs, y compris ceux qui vivent dans les zones rurales, de gérer leurs finances facilement et rapidement via leur téléphone mobile. Cette accessibilité s’affirme notamment par la mise en synergie des réseaux de distribution SAMA Money et Kafo Jiginew. “Ainsi nous permettons aux 400 000 membres de Kafo de faire des dépôts ou retraits dans les 30 000 points de vente de SAMA Money sur l’ensemble du territoire national et vice-versa pour notre million de clients qui pourront faire leurs opérations aisément dans les guichets Kafo Jiginew”, a expliqué le directeur général de SAMA-Money, Daouda Coulibaly. Il dira que ce projet s’inscrit parfaitement dans la vision des plus hautes autorités de la transition, qui aspirent à une digitalisation maximale des moyens de paiement au Mali. “La modernisation de notre économie passe inévitablement par l’essor des solutions de paiement numériques, et c’est dans cette dynamique que nous nous inscrivons pleinement”, dira-t-il.



Pour sa part, directeur général de Kafo jiginew, Ibrahima Keita a fait savoir que la plateforme permet aux clients/membres de surmonter la crise sécuritaire dans notre pays à travers la digitalisation des opérations de dépôts et retraits. Selon lui, elle constitue un service d’avenir sur lequel l’institution compte beaucoup pour se rapprocher davantage de ces clients/membres et pour renouveler sa base clientèle tout en renforçant son membership et son leadership dans le secteur de la microfinance au Mali.



Ibrahima Ndiaye







