Aux FAMA : Ne baissez pas les bras ! Publié le jeudi 3 octobre 2024 | Le Matin

Quand parfois rien ne veut s’arranger et que la route est pénible, continue de monter… Même si les fonds sont en baisse, les dettes amoncelées. Quand vous voulez sourire et que vous soupirez, tout vous presse… Quand vous êtes surmenés, faites une pause, mais «ne baissez pas les bras» !



La vie est surprenante avec ses volte-face, chacun de nous un jour l’a constaté. Maints échecs en succès ont été transformés : celui qui est en tête est parfois dépassé ; bien que l’allure soit lente, un petit vent peut vous faire triompher. L’objectif est bien souvent à portée de la main de l’homme fatigué, affaibli et chancelant. Il arrive au vainqueur, parfois, de renoncer alors que la victoire est au bout du chemin. C’est après qu’il comprend (l’ennemi), hélas trop tard, combien il était près de la couronne. Le succès, c’est l’échec qui change soudain de chemin et contourne très loin les nuages du doute.













Et nul ne peut dire si le chemin se rapproche ; il peut être tout près alors qu’il semble très loin. Plongez dans la guerre lorsque vous êtes en tête. Et lorsque tout va mal : Ne baissez pas les bras !



Macky Cissé



Consultant indépendant/expert en géopolitique