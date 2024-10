Retour à l’ordre constitutionnel : La classe politique condamnée à ronger son frein encore longtemps ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Retour à l’ordre constitutionnel : La classe politique condamnée à ronger son frein encore longtemps ? Publié le jeudi 3 octobre 2024 | Le Matin

© aBamako.com par MS

partis politiques

Tweet



Ils étaient sans doute nombreux à attendre du Message à la nation du Colonel Assimi Goïta des indications claires sur le nouveau timing de la transition après l’épuisement d’une première échéance qui avait été fixée au 26 mars 2024. Tout comme certains avaient espéré pouvoir enfin connaître le bilan officiel des attentats du 17 septembre 2024 contre l’Ecole de la gendarmerie et la «Base 101» de Sénou. Certes ces attaques ont été évoquées et situées dans leur contexte. Mais, le chef de l’Etat a pris soin de ne même pas effleurer la politique politicienne dans son adresse à la nation le 21 septembre 2024. Est-ce à dire que le retour à l’ordre constitutionnel est renvoyé aux calendes grecques ?



A l’occasion du 64e anniversaire de l’accession du Mali à la souveraineté, le président de la Transition a tenu un discours symbolique tourné vers l’avenir. Dans un pays «confronté à des défis sécuritaires majeurs», comme l’a rappelé un analyste politique, «le message de souveraineté et d’unité nationale a résonné avec force». Reflet des aspirations «d’un Mali résilient et déterminé à reprendre son destin en main», l’adresse à la nation du Colonel Assimi Goïta à l’occasion du 22 septembre 2024 a été une exhortation a une «une analyse profonde» des implications politiques, économiques et sociales de la refondation en cours depuis la rectification de la Transition le 24 mai 2021.













Mais, ce discours n’a pas comblé les attentes de ceux qui espéraient en apprendre assez sur les deux attaques terroristes (contre l’École de la gendarmerie à Faladié et la Base 101 de Sénou) qui ont ébranlé notre capitale le 17 septembre 2024 ainsi que sur les dispositions dans lesquelles nos autorités se trouvent par rapport au nouveau chronogramme tant attendu de la Transition politique.



Poursuite du renforcement opérationnel des FAMa, réformes de la justice et de l’administration, recrutement aux Fonctions publiques (Etat et Collectivités territoriales), efforts pour améliorer la vie de ses concitoyens, collecte des recettes fiscales, exonérations… éducation, construction des centres d’intelligence artificielle et de robotique, recensement général agricole, amélioration de l’accessibilité des services de santé, inondations qui ont touché plusieurs localités du pays, actions de solidarité et de lutte contre l’exclusion, Stratégie nationale de l’entrepreneuriat… Sans oublier la crise énergétique qui persiste au risque de ruiner totalement le pays sur le plan économique. Un sujet pourtant à peine effleuré dans cette adresse à la nation.



Le président de la Transition a presque touché à tout dans son adresse à la nation à la veille du 22 septembre 2024. A tout sauf à l’agenda politique de la Transition. Le chronogramme du retour à l’ordre constitutionnel ? Superbement zappé ! «Visiblement, le retour à l’ordre constitutionnel est renvoyé aux calendes grecques. Ce n’est plus en tout cas une priorité du président de la Transition et de son gouvernement débarrassés de la pression de la Cédéao et relativement de celle des Nations unies», déplore un acteur politique.