News Politique Article Politique Conseil national de transition : La session budgétaire ouvre ses portes le lundi 07 octobre 2024 Publié le vendredi 4 octobre 2024 | Le Républicain

Le Président du Conseil National de Transition (CNT), Malick DIAW, informe les membres du CNT et l’ensemble de la population malienne que la cérémonie solennelle d’ouverture de la session ordinaire d’octobre aura lieu le lundi 07 octobre 2024 à partir de 16h. Outre l’examen de la loi de finances pour l’exercice 2025, la session ordinaire d’octobre sera également marquée par l’examen de plusieurs textes, dont certains intéressent la vie de la nation.



Placée sous la Haute Présidence du Président de l’Institution, l’Honorable Malick DIAW, cette cérémonie se tiendra dans la salle Djeli Baba SISSOKO du Centre International de Conférence de Bamako (CICB) à partir de 16 heures. Les délibérations de cette session s'annoncent riches en débats, et les discussions promettent d'être intenses. La session ordinaire d’octobre 2024 du Conseil National de Transition, dite session budgétaire, qui s’ouvre le lundi 07 octobre, durera soixante-quinze jours, conformément à l’article 107 de la Constitution du 23 juillet 2023. Selon la direction de la communication du CNT, cet évènement sera retransmis en direct sur les antennes de l’ORTM et la Radio du Parlement, à la 89.4 FM.



Il convient de rappeler que, sur le rapport du ministre de l’Économie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté, le 18 septembre 2024, un projet de loi portant sur la loi de Finances pour l’exercice 2025. « Le projet de loi de Finances pour l’exercice 2025 est préparé en application de la Loi n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de Finances. Les prévisions des recettes budgétaires pour l’exercice 2025 s’élèvent à 2 648,900 milliards de francs CFA contre 2 387,872 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2024, soit une augmentation de 261,028 milliards de francs CFA, correspondant à une hausse de 10,93%. Les prévisions des dépenses budgétaires pour l’exercice 2025 s’élèvent à 3 229,886 milliards de francs CFA contre 3 070,740 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2024, soit une hausse de 159,146 milliards de francs CFA et un taux de progression de 5,18%. Le Budget d’État 2025 présente un déficit global de 580,986 milliards de francs CFA contre 682,869 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2024, soit une diminution de 14,92% », révèle le communiqué du Conseil des Ministres.



A. Sogodogo