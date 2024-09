Le ministre Ismaël Wagué lors de la clôture de la SENARE : « La réconciliation est un processus continu qui exige de nous des efforts constants » - abamako.com

Le ministre Ismaël Wagué lors de la clôture de la SENARE : « La réconciliation est un processus continu qui exige de nous des efforts constants » Publié le mercredi 25 septembre 2024 | Le Républicain

1 ème édition-Semaine de la réconciliation nationale / le ministre Ismaël Wague face à la presse : " c’est ensemble dans nos différences et par notre diversité que nous rebâtirons un Mali réconcilié"

Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, colonel major Ismaël Wagué, a présidé, le mardi 24 septembre 2024, à Bamako, la cérémonie de clôture de la 3ème édition de la Semaine nationale de la réconciliation (SENARE) sous le thème : « Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l’espace AES (Alliance des États du Sahel) ! ». Au cours de cette cérémonie, le ministre a souligné que « la réconciliation est un processus continu qui exige de nous des efforts constants ».



Selon le ministre Wagué, cette troisième édition de la Semaine nationale de la réconciliation SENARE 2024 a été organisée dans un contexte marqué par des inondations dévastatrices dans tout l’espace AES. Face à cette situation, a-t-il déclaré, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion Nationale, a orienté les activités de cette édition autour de la mobilisation générale et des actions de solidarité en faveur des victimes. Le colonel major Ismaël Wagué a indiqué que la SENARE 2024 a été l’occasion de mener une vaste campagne de sensibilisation, de communication et d’assistance au profit des victimes des inondations ainsi qu’aux équipes de secours. Ces actions, a-t-il ajouté, ont été accompagnées par des prières collectives dans les mosquées et les églises.





Pour le ministre, la région de Koulikoro n’a guère été épargnée par les pluies diluviennes ayant provoqué des inondations dévastatrices sur tout le territoire national. « En vue de contribuer de manière concrète aux efforts entrepris par le gouvernement, mon département, dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation, a jugé opportun d’apporter son soutien aux victimes de la région de Koulikoro, à travers la remise d’un chèque symbolique. C’est l’occasion pour moi de saluer l’engagement et la détermination des membres de la Commission nationale d’organisation de la SENARE qui n’ont ménagé aucun effort pour que cette 3ème édition soit une réussite totale. C’est le lieu pour moi de réitérer l’engagement de mon département à traduire en actions concrètes la vision du gouvernement en matière de réconciliation, de paix et de cohésion sociale. En effet, la réconciliation est un processus continu qui exige de nous des efforts constants. J’invite chaque citoyen à poursuivre les actions visant à renforcer les liens de solidarité, de paix et de coopération entre les pays membres de l’AES », a précisé le ministre Wagué.



Lors de cette cérémonie, un chèque géant de 50 millions de FCFA a été remis à la région de Koulikoro en guise de soutien aux victimes des inondations.







Aguibou Sogodogo