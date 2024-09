64ème anniversaire de l’indépendance du Mali : Le Président de la Transition réaffirme sa volonté de lutter contre le terrorisme - abamako.com

News Politique Article Politique 64ème anniversaire de l’indépendance du Mali : Le Président de la Transition réaffirme sa volonté de lutter contre le terrorisme Publié le mardi 24 septembre 2024 | Le Républicain

64ème anniversaire de l’indépendance : le Président de la Transition honore la tradition patriotique

La commémoration de la 64ème anniversaire de l’indépendance du Mali, le 22 septembre 2024, a été marquée par le dépôt d’une gerbe de fleurs au monument de l’indépendance, lieu symbolique de la souveraineté nationale. C’est le président de la transition qui s’est acquitté de ce devoir historique. Le colonel Assimi Goïta a ensuite présidé le défilé militaire sur la place d’arme du 34ème bataillon du génie militaire de Bamako. C’était en présence des hautes personnalités du pays, de nombreux partenaires du Mali et des populations.



C’est après le dépôt du gerbe de fleurs au boulevard de l’indépendance que le chef de l’Etat s’est rendu sur le lieu du défilé militaire aux environs de 10 heures. Dans un climat de haute sécurité, le chef suprême des armées, Colonel Assimi Goïta, a d’abord déposé une gerbe de fleurs sur le monument du soldat inconnu. Il a ensuite procédé à la revue des troupes, avant l’exécution de l’hymne national. S’en est suivi le défilé militaire qui a vu le passage de l’ensemble de la composante de notre armée.



Après le cérémonial, le président Goïta a accordé une interview à la presse. « Nous célébrons aujourd’hui les 64 ans de l’indépendance de notre pays sous le signe de la grande résilience et la reconquête de notre souveraineté. Je voudrais en ce jour solennel rendre un vibrant hommage aux pères de l’indépendance, en occurrence le président Modibo Kéita, et ses illustres compagnons qui ont tracé la voie de l’honneur et de la dignité », a-t-il indiqué.



Pour le chef de l’Etat, l’anniversaire de cette année se déroule dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment la lutte contre le terrorisme et le développement. L’officier supérieur a rappelé que la lutte contre le terrorisme est un engagement national et international que le Mali va toujours honorer. Il a précisé que cela a été réconforté dans le cadre de la création de la confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). « Nous allons mettre tous les moyens aux trois armées pour traquer, de jour comme de nuit, ces groupes armés sans foi ni loi jusqu’à ce que ces trois pays soient débarrassés de cette menace terroriste », a promis le président de la transition.



Du constat fait par le chef de l’Etat, les récentes attaques ayant visé l’Ecole de la gendarmerie et l’aéroport montrent aisément les actes désespérés des groupes armés avec pour seul objectif de saper le moral des troupes et de briser l’élan de solidarité du peuple malien autour des FAMAs. Face à ces actions néfastes, il a rassuré le peuple malien et les Etats de l’Alliance du Sahel. « Nous allons combattre ce fléau avec la plus grande détermination et avec la plus grande violence pour que nos pays puissent vivre dans la paix et la concorde », a-t-il affirmé.



Le colonel Goïta a, une fois de plus, rappeler les trois Etats du Sahel de faire l’union sacrée autour de nos forces armées et de défense. Selon lui, sans soutien total constant de nos peuples, cette lutte sera énormément difficile. « Nous avons besoin de l’accompagnement de nos populations. En ce qui nous concerne, nous allons combattre ce fléau. Je tiens aussi a saluer nos populations qui ont aidé nos FAMAs souvent à la recherche de ces terroristes », s’est-il félicité.



Avant de clore son intervention, le président de la transition n’a pas manqué de saluer les partenaires qui soutiennent le Mali dans ces moments difficiles. Il les a rassurés que le Mali et les Etats du Sahel restent ouvert à tous partenariats dans un esprit de gagnant-gagnant et surtout de respect mutuel. « Je voudrais aussi m’incliner devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés. Bonne fête d’indépendance à toutes les Maliennes et à tous les Maliens », a conclu le colonel Assimi Goïta.



Sidiki Adama Dembélé