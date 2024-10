Ousmane Chérif Madani Haïdara à propos des détenus politiques: ‘’Nous avons fait ce que nous pouvions pour leur libération’’ - abamako.com

Ousmane Chérif Madani Haïdara à propos des détenus politiques: ''Nous avons fait ce que nous pouvions pour leur libération'' Publié le vendredi 4 octobre 2024 | Le challenger

A l’occasion de la conférence de fin de Maouloud 2024 au cours de laquelle la Fédération internationale de l’Ançar Dine (FIDA) fait le bilan de l’organisation, le guide Ousmane Chérif Ousmane Madani Haïdara a passé au peigne fin l’actualité du Mali. C’était le mardi le 24 septembre 2024 à son domicile au Banconi. Parmi les sujets évoqués, le cas des onze leaders politique en détention depuis plusieurs mois pour la libération desquelles il aurait été sollicité.



Comme à l’accoutumée et conformément au souhait du conférencier, aucune question n’a été éludée. Il a confirmé que de nombreuses personnes se sont rendues au Haut Conseil Islamique afin qu’il s’implique dans la libération des leaders politiques en détention.



Et selon lui, plusieurs acteurs de la sphère gouvernementale comme du landerneau de la justice ont été effectivement contactés à cette fin. « Malheureusement, il n y a pas de résultat pour le moment. » A l’en croire, île Haut Conseil a fait tout ce qu’il peut. ‘’Nous sommes comme les autres personnes et nous ne sommes pas en mesure de changer une décision, sauf si par respect, nos interlocuteurs acceptent notre démarche’’ a-t-il ajouté.



Parlant de la candidature d’un autre leader au poste de président du HCI, il a affirmé que cela ne saurait en aucun cas constituer un problème car chaque leader est libre de se présenter. Cependant, a-t-il révélé, le bureau national est en difficulté financière pour renouveler les bureaux des instances régionales. C’est dans cette optique que lui-même a été sollicité pour un prêt en attendant que le gouvernement apporte son soutien.



S’agissant des rumeurs de détournement de so

us au HCI, Haïdara a déclaré faire confiance à son vice-président, Kantao. En ce qui le concerne personnellement, il n’est pas mêlé à la gestion des sous, mais il peut donner son accord pour une dépense quelconque quand tout le monde est consentant.



Parlant des actes contre le Prophète (PSL), sur les réseaux sociaux, Haïdara déconseille d’agresser leurs auteurs, mais de leur apporter plutôt des arguments contradictoires. « Le combat de l’islam n’est plus avec des épées mais avec des arguments convaincants ». C’est dans ce sens qu’il a informé qu’ils sont en train d’organiser les sommités de la connaissance du Coran et des Hadis autour d’une plateforme interactive afin de répondre à toutes les questions de l’Islam et l’histoire du Prophète PSL. Sur cette plateforme, toutes les préoccupations seront prises en charge en temps réel par ses membres.

Pour l’aspect sécuritaire, Haïdara a une fois de plus interpellé les autorités à prendre des mesures pour sécuriser la population et leurs biens. Rien ne doit être négligé désormais, a-t-il dit.

MAOULOUD 2024 EN CHIFFRES



Selon les estimations de la Commission d’organisation des Ançars, le Maoulou a regroupé cette année quelque 2.024.784 participants, dont 112.146 hommes et 108.146 femmes.

32 pays y ont pris part, 55.107 prêches ont été effectuées avec 84.535 prestations de serments. Le budget pour 2024 a été évalué à plus de 1. 150. 315. 520FCFA.

Drissa Togola

Source : Le Challenger