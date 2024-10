L’ambassadeur Omar Hilale répond à Ahmed Attaf : “C’est l’Algérie qui est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara” - abamako.com

Publié le samedi 5 octobre 2024

Devant la tribune des Nations Unies à l’ONU, le représentant permanent du Royaume du Maroc à l’ONU Omar Hilale n’est pas passé par quatre chemins pour dénoncer les manœuvres de l’Algérie dans les régions du Sahel et du Sahara. Il a dans la même veine démonté les propos du ministre des Affaires étrangères de l’Algérie, Ahmed Attaf, qui est passé devant cette même tribune. “Le ministre des Affaires étrangères a parlé de menace qui pèse sur la région sahélo-saharienne. Menaces terroristes, menaces séparatistes, sous-développement. Je suis pour une fois d’accord avec vous, d’accord avec ce diagnostic. Mais Mr le ministre a oublié de me dire le remède, plutôt le pourquoi, les causes.



Les causes c’est l’Algérie, la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara parce que tout simplement quand on se pose la question, où vont se refugier les terroristes, les extrémistes, les séparatistes ? C’est sur le toit Algérien. C’est vrai Mr le ministre il y a une menace terroriste dans la région sahélo-saharienne, il y a une menace séparatiste et extrémiste mais c’est à cause de votre pays. Les frontières de l’Algérie sont pleines de séparatistes, terroristes. Mr le ministre ne nous a pas parlé des causes, ni des remèdes. Le remède c’est simple, c’est votre ingérence dans les affaires intérieures de la région. Il faut respecter la volonté des pays de la région, vos voisins. Respecter le choix politique de ces pays”, a soutenu le diplôme marocain.













El Hadj A.B. HAIDARA