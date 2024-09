Attaques terroristes du 17 septembre : Le Maroc, solidaire du Mali, condamne - abamako.com

Attaques terroristes du 17 septembre : Le Maroc, solidaire du Mali, condamne Publié le samedi 28 septembre 2024

Le président de la transition, Bah N`Daw, reçoit en audience le Ministre des affaires étrangères du Maroc.

Bamako, le 29 Septembre 2020. Le président de la transition, Bah N`Daw, a reçu en audience le Ministre des affaires étrangères du Maroc, au Palais de Koulouba, en présence du vice-président Assimi Goïta. Tweet

Le Royaume du Maroc n’est pas demeuré en reste de l’élan de solidarité manifesté à l’endroit du Mali après les attentats terroristes du 17 septembre 2024 contre des installations de l’armée. Il condamne et réaffirme son attachement à la paix et à l’intégrité territoriale du Mali.



Le Royaume du Maroc ne cesse d’apporter son soutien indéfectible au Mali sur tous les sujets de préoccupation. Aussi le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, S. E. Nasser Bourita, a-t-il tenu à adresser une lettre de condamnation des attaques du 17 septembre courant et de soutien au Mali à son homologue ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, S. E. Abdoulaye Diop.





Le mercredi 17 septembre 2024, Bamako s’est réveillé sous la musique des balles des terroristes qui ont attaqué l’Ecole de gendarmerie sise à Faladié et la Base 101 de l’Armée de l’air à Sénou. Plusieurs membres des Forces de défense et de sécurité ont été froidement assassinés dans leur sommeil par la horde terroriste, qui a également occasionné des dégâts matériels, suscitant du coup l’ire de la population et la consternation d’une grande partie de l’opinion publique internationale.



Si la riposte des Forces armées maliennes (FAMa) a été à la hauteur de l’affront, cette attaque continue de préoccuper les amis sincères du Mali.



Parmi ceux-ci, bien entendu le Royaume du Maroc qui, par la voix de son chef de la diplomatie, vient d’exprimer sa totale solidarité et compassion avec le Mali. M. Bourita condamne avec la plus grande fermeté cet “acte terroriste abject” ainsi que “toute tentative visant l’intégrité du Mali”. “En cette douloureuse circonstance, je tiens à présenter à Votre Excellence et à travers vous, aux gouvernement et peuple maliens, mes condoléances les plus attristées et implore le Tout-Puissant de prémunir votre pays frère contre tout malheur ou tourment”, mentionne la lettre signée S. E. Nasser Bourita, adressée à son homologue malien, S. E. Abdoulaye Diop.



Aujourd’hui, le Royaume du Maroc s’affiche comme l’un des interlocuteurs privilégiés de Bamako au Maghreb. La diversification de la coopération bilatérale qui embrasse quasiment tous les secteurs de l’activité économique et sociale découle de la détente diplomatique entre Bamako et Rabat depuis plusieurs. Outre cela, force est de reconnaître le Royaume, sous le leadership éclairé de Sa Majesté Mohammed VI, s’érige en défenseur résolu de l’intégrité territoriale, de la paix et de la stabilité au Mali.



Toutes choses qui corroborent l’idée que les vrais amis se reconnaissent dans le besoin.



El hadj A. B. HAIDARA