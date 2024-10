Mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion : Les victimes de catastrophes en première ligne - abamako.com

Le secrétaire général du ministère de la Santé et du développement social Dr Abdoulaye Guindo a présidé le mardi 1 er octobre à la Maison des Ainés la conférence de presse de lancement de la 29 ème édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion placée sous le thème ” la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme “.



Le mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion est une tradition bien établie dans notre pays. Pour cette 29è édition qui a pour parrain national le Pr Kagnoumé Jean Bosco, plusieurs activités sont prévues durant les quatre semaines avec différentes thématiques. Pour le conférencier, la première semaine dédiée aux personnes âgées a été l’occasion de rassembler les faitières des associations de personnes âgées autour d’un idéal commun sous le thème “la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme”.





Le choix de cette thématique selon le Secrétaire Général du ministère de la Santé et du Développement Social, Dr Abdoulaye Guindo, vise à soutenir les victimes des inondations désastreuses que le Mali traverse actuellement. Une initiative qui renforce la mission de sensibilisation de la population sur les risques d’inondation et l’interdiction formelle d’attribution de parcelles à usage d’habitation dans les zones inondables. “La solidarité n’est pas un slogan mais un comportement que l’on se doit de manifester tous les jours à l’égard des personnes les plus vulnérables et les plus nécessiteuses. L’organisation d’un mois de la solidarité n’est qu’un rappel que le Gouvernement à travers mon département, fait à l’adresse des personnes physiques et morales. Elle offre l’opportunité de mener des activités spécifiques au profit de certains groupes sociaux particulièrement fragiles”, a soutenu le secrétaire général du département.



Le parrain Kagnoumé Jean Bosco Konaré, Officier de l’Ordre National du Mali, le célèbre Professeur d’enseignement supérieur est un haut cadre de l’administration publique, un grand homme politique, un homme de culture, auteur de deux livres en somme une icône, un cas d’école. Il s’est ainsi félicité du choix des autorités de la transition porté sur sa modeste personne.



A noter que la marraine de la première semaine dédiée aux Personnes Âgées, Mme Diakité Kadia Togola, présidente de l’Union des femmes musulmanes du Mali était aux côtés du parrain national.



Sa semaine sera suivie par celle dédiée à la Femme et l’enfant avec l’ancienne ministre, Sangaré Oumou Bah.



La 3e semaine parrainée par l’historien Elie Kamaté porte sur les Personnes Vivant avec un Handicap et enfin la 4e semaine sur Jeunesse, Emploi et Entreprenariat sera parrainée par l’ancien footballeur international, Seydou Kéïta dit Seydoublen .



Kassoum Théra