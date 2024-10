Tinzawatène : L’étau se resserre autour des terroristes - abamako.com

Les Forces armées maliennes multiplient les opérations dans cette zone considérée comme le dernier refuge des forces du mal



Dans le cadre de leurs missions de surveillance du territoire, les Forces armées maliennes (FAMa) ont identifié et neutralisé une colonne de véhicules appartenant à des Groupes armés terroristes (GAT), à mi-chemin entre les localités de Tin Essako et Tinzawatène (Région de Kidal), le vendredi 4 octobre 2024. L’information a été donnée le lendemain par la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa).

Selon la même source, la colonne, composée de pick-up et d’un camion chargé de munitions et de carburant, transportait un grand nombre de combattants armés. Ainsi, grâce au travail minutieux des services de renseignement militaire, plusieurs convois ont été repérés simultanément. Et, sans état d’âme, «la colonne ciblée a été détruite après une observation prolongée, en raison du suivi de suspects identifiés dans la région», précise la Dirpa.

Les FAMa restent mobilisées et engagées dans la lutte sans relâche contre le terrorisme, particulièrement à Tinzawatène. Cette localité, située à la frontière avec l’Algérie, est aujourd’hui considérée comme le dernier refuge des forces du mal (coalition séparatistes touareg et terroristes). Depuis les premiers accrochages en fin juillet dernier, notre vaillante Armée multiplie les frappes de drone pour déloger ces hommes hors la loi. C’est ainsi que le dimanche 25 août 2024, des unités FAMa ont mis hors d’état de nuire une vingtaine de combattants terroristes suite à des frappes aériennes qui ont ciblé l’ennemi dans le secteur de Tinzawatène.

Ces résultats encourageants, selon l’état-major général des Armées, ont été obtenus à la suite d’une mission de reconnaissance offensive qui a permis de repérer et d’identifier des véhicules de type pick-up chargés de matériels de guerre, soigneusement gardés dans la cour d’une concession dans la localité de Tinzawatène.

Par ailleurs, le mardi 27 août 2024 vers 11h53, les vecteurs aériens FAMa ont frappé avec succès une position des groupes terroristes à 4 km au sud-est de Tinzawatène. Cette opération a causé la mort d’une dizaine de terroristes. Au cours de la même journée, les unités aériennes de l’Armée ont également détruit deux véhicules tout-terrain chargés de matériel de guerre appartenant aux groupes armés terroristes, à environ 80 km au nord de la localité d’Anéfis, dans la Région de Kidal.

Selon nos informations, les Forces armées maliennes ont récemment renforcé leur présence dans la Région de Kidal, certainement dans l’optique d’en finir avec les terroristes qui sèment la terreur dans la zone de Tinzawatène.

Aboubacar TRAORE