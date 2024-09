Tombouctou, San et Djenné : De nombreux refuges terroristes démantelés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Tombouctou, San et Djenné : De nombreux refuges terroristes démantelés Publié le samedi 28 septembre 2024 | L’Essor

© Autre presse par DR

Patrouille de l`armée malienne dans la région de Gao. La localité de Ntililte est située à une centaine de kilomètres de la ville de Gao dans le Nord.

Tweet

Les FAMa mènent la vie dure aux terroristes à Tombouctou, San et Djénné



Dans le cadre de la sécurisation du territoire national, les Forces armées maliennes (FAMa) poursuivent la traque et la neutralisation des Groupes armés terroristes (GAT) jusque dans leurs derniers retranchements.



Cette dynamique combative soutenue par l'exploitation de renseignements fiables, avec l'appui des vecteurs aériens, a permis le démantèlement de nombreux refuges terroristes et la neutralisation de plusieurs combattants ennemis.



En la matière, des résultats encourageants ont été obtenus suite à une série d'opérations aéroterrestres menées par nos unités dans les secteurs de Tombouctou, San, Djenné et Gossi, a annoncé samedi, la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa), sur ses plateformes digitales. «Le chef d'état-major des Armées informe l'opinion que les FAMa ont mené une série d'opérations visant le démantèlement de plusieurs réseaux terroristes actifs sur le territoire national», précise la Dirpa.



Ainsi, dans la journée du vendredi 27 septembre 2024, les unités engagées ont effectué un grand nombre d'opérations aéroterrestres dans les secteurs de Tombouctou San et Djenné, explique la source sécuritaire. Le document rapporte également que dans la matinée, «des leaders d'un groupe armé terroriste» ont été surpris en pleine réunion de planification d'une attaque et frappés avec précision ainsi que leur véhicule à 30 km au Nord de Gossi.



Simultanément, d'autres opérations aéroterrestres visant les terroristes rescapés des combats des 25 et 26 septembre derniers dans les zones de Saye, Si et Zambougou entre les localités de Djenné et San, ont été un franc succès, annonce la même source.



L’état-major général des Armées rassure les populations que la traque se poursuit pour mettre un terme aux intentions malveillantes des groupes armés.

Aboubacar TRAORE