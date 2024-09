Mali :Les FAMa neutralisent une trentaine de terroristes à Mourdiah (Nara) - abamako.com

Mali :Les FAMa neutralisent une trentaine de terroristes à Mourdiah (Nara) Publié le samedi 21 septembre 2024 | L'Essor

Les Forces armées maliennes (FAMa) poursuivent avec détermination et efficacité la traque des Groupes armés terroristes (GAT) et la destruction de leurs bases et enclos sur l'ensemble du territoire national.



Cette dynamique offensive est appuyée par les vecteurs aériens. Elle a permis la neutralisation d'une trentaine de combattants terroristes ce vendredi 20 septembre dans le secteur de Mourdiah, dans la Région de Nara, a annoncé samedi la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa) via un flash diffusé sur ses plateformes digitales.



«Le chef d'état-major des Armées informe l'opinion que le 20 septembre 2024 aux environs de 17h30, des tirs d'artillerie ont ciblé deux regroupements dans des refuges terroristes dans le secteur de Mourddiah», indique la Dirpa dans son communiqué. Selon la source sécuritaire, les observations ont confirmé la neutralisation d'une trentaine de terroristes et des dégâts matériels important dans le dispositif des ennemis de la paix.



La hiérarchie militaire rassure la population que la recherche et la traque des terroristes continuent sans relâche jusqu'à la stabilisation totale du pays.

Aboubacar TRAORE