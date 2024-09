Dépôt de gerbe de fleurs au monument de l’Indépendance : Le président Goïta salue la mémoire des pères de l’indépendance - abamako.com

Dépôt de gerbe de fleurs au monument de l'Indépendance : Le président Goïta salue la mémoire des pères de l'indépendance
Publié le mardi 24 septembre 2024 | L'Essor

64ème anniversaire de l’indépendance : le Président de la Transition honore la tradition patriotique

Malgré des attaques terroristes contre des sites sensibles à Bamako, la semaine dernière, les festivités de la commémoration du 64ème anniversaire de l’accession du Mali à l’indépendance, communément appelées 22 septembre, se sont bien déroulées dans notre pays.



Respectant une tradition républicaine solidement ancrée, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a déposé, dimanche dernier, une gerbe de fleurs au monument de l’Indépendance à la mémoire des pères de l’indépendance.





C’était en présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, du président du Conseil national de Transition (CNT), du colonel Malick Diaw et des membres du gouvernement, notamment le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. , le colonel Abdoulaye Maïga. L’on notait également la présence des membres du corps diplomatique et de la hiérarchie militaire.



Comme à l’accoutumée, nombre de nos compatriotes ont fait le déplacement pour être témoins de l’événement. Pour la circonstance, un important dispositif de sécurité encadrait les lieux afin de parer à toute éventualité.



C’est aux environs de 9 heures que le véhicule transportant le président de la Transition est arrivé sur les lieux. À sa descente, le colonel Assimi Goïta a été accueilli par le chef du gouvernement, le président du CNT, le ministre d’État, ministre chargé de l’Administration territoriale, des autorités communales et administratives. Choisi rare pour être signalée, Abdoulaye Traoré- le vieil homme qui allume la flamme autour du bucher à l’occasion du 22 septembre- était également à l’accueil du chef de l’État.



Ensuite, le président Goïta a procédé au salut au drapeau sous l’hymne national exécuté par la fanfare de la garde nationale. Juste après, le président de la Transition a passé en revue des troupes avant de retenir la sonnerie aux morts. Moment empreint de solennité et d’émotion, le colonel Assimi Goïta a déposé la gerbe de fleurs au pied de l’imposant monument avant de prendre un bain de foule.



Bébé DOUMBIA