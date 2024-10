Eliminatoires CAN Maroc 2025, double confrontation contre la Guinée Bissau - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Eliminatoires CAN Maroc 2025, double confrontation contre la Guinée Bissau Publié le mardi 8 octobre 2024 | le sursaut

Tweet

Le sélectionneur Tom Saintfiet opte pour 24 joueurs



Hier dimanche 6 octobre 2024, le sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saintfiet était devant les hommes de média pour dévoiler la liste des 24 joueurs sélectionnés pour la double confrontation du Mali face à la Guinée Bissau le (11 octobre à Bamako et le 15 octobre 2024 à Bissau) au compte des 3èmeet4ème journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Sur cette liste, une nouvelle tête fait son apparition, il s’agit du défenseur Ibrahim Cissé de Schalke 04.





Nommé à la tête de la sélection malienne de football au mois d’août dernier, l’entraineur Tom Saintfiet pour la première fois a eu la latitude de composer sa sélection en vue des 3ème et 4èmejournées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ainsi il s’est prêté à l’exercice de conférence de presse de publication de liste hier dimanche 6 octobre 2024. La liste des Aigles du Mali qu’il a dévoilé est composée de 24 joueurs pour la double confrontation contre à la Guinée Bissau (le vendredi 11 octobre au Stade du 26 mars et le 15 octobre 2024 à Bissau).



Faut-il rappeler que le nouveau sélectionneur des Aigles avait pris service à la faveur des journées précédentes des éliminatoires à la tête des joueurs sélectionnés par son adjoint, intérimaire au poste : Alou Badra Diallo ‘’Conty’’. Des journées qui ont été sanctionnées par un match nul des Aigles à domicile contre le Mozambique et une victoire contre l’Eswatini en Afrique du Sud.



Comme lancé dans une dynamique de continuité, le sélectionneur Tom Saintfiet n’a pas fait beaucoup de changements par rapport à la sélection précédente. De cette ossature, Tom Saintfiet a retenu 18 joueurs qui ont été complétés à 24 par 6 autres dont un nouveau dans le nid des Aigles, le défenseur Ibrahima Cissé. D’ailleurs lors de sa conférence de presse, il a soutenu que cette sélection est basée sur le premier groupe. La raison évoquée à cet effet est relative à la question de temps. « Nous n’avons que deux ou trois séances d’entrainement au maximum et une ou deux séances tactiques pour créer un groupe avant les matchs » a-t-il expliqué avant de faire savoir qu’après avoir analysé les deux maths contre le Mozambique et l’Eswatini la performance des joueurs et leur responsabilité sont à féliciter.



Dans le choix pour ces 24 joueurs, le sélectionneur Saintfiet a rassuré que cela a été fait dans la parfaite synergie avec son staff, c’est-à-dire le fruit d’un travail d’ensemble. D’où l’expression de sa parfaite confiance à son adjoint, Alou Badra Diallo ‘’Conty’’. Ce qui importe pour lui est la sauvegarde de l’esprit de groupe au sein des Aigles. « Ce n’est pas le meilleur joueur qui gagne les matchs mais la meilleure équipe » a-t-il synthétisé.



Parlant de son adversaire, son avis est rassurant, car il a affirmé connaître bien la formation Bissau Guinéenne. Qui est selon lui, une équipe forte, pas facile à jouer. De ce fait, qu’il va jouer avec sa qualité, son système de jeu avec confiance et jouer pour la victoire. Ce, afin d’engranger les trois (3) points à domicile, pour les spectateurs et pour le Mali. Ce qui constituera un atout majeur pour gérer le match retour avec sérénité.



Quant à ses relations avec les joueurs, il dira qu’il est en bon terme avec tous les joueurs. Qu’il les appelle tous, mais qu’il doit faire des choix pour le bon déroulement de sa mission.



En répondant sur l’absence de certains joueurs tels que : Cheick Doucouré, Hamari Traoré et Boubacar Kiki Kouyaté, le sélectionneur Saintfiet dira qu’ils sont tous trois blessés. Et quant à celle de Moussa Sylla, il dira que cela relève d’une question de choix par rapport à El Bilal Touré avec lequel il fait la même taille. Pour ceux qui s’interrogent sur la présence de Sekou Koïta, le patron des Aigles dira que cela s’explique par la reconduction de sa part des 18 qui ont été retenus du regroupement précédent des Aigles.



Les 24 joueurs retenus sont :



GARDIENS : Djigui Diarra (Young Africans), Youssouf Koïta (Djoliba AC) et N’Golo Traoré (Stade Malien Bamako).



DEFENSEURS : Salim Diakité (Palerme), Fodé Doucouré (RED Star), Ousmane Diallo (Djoliba AC), Ibrahim Cissé (Schalke 04), Mamadou Fofana (Amiens SC), Abdoulaye Diaby (Saint Gallen).



MILIEUX : Amadou Haïdara (RB Leipzig), Aliou Dieng (AL Kholood), Mohamed Camara (AL Sadd), Ibrahim Sissoko (Bochum), Lassana Coulibaly (Lecce), Yves Bissouma (Tottenham) et Mamadou Sangaré (Rapid Vienne).



ATTANQUANTS : Adama Traoré Malouda (Ferencyaros), Moussa Djénépo (Antalyaspor), Amady Camara (Sturm Graz), Lassine Sinayoko (Auxerre), Mamadou Doumbia (Watford), EL Bilal Touré (VFB Stuttgart), Sékou Koïta (CSKA Moscou) et Néné Dorgeles (RB Salzburg).



Par Safiatou Coulibaly