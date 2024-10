Déguerpissement des marchands de bétail : Le garbal de Lafiabougou Koda rasé… - abamako.com

Conformément à la mesure prise par les autorités, les marchands de bétail de Lafiabougou Koda ont reçu la visite des forces de l’ordre venues en nombre le vendredi soir avec comme mission de boucler tout le périmètre pour le bon déroulement de l’opération de déguerpissement le lendemain samedi 5 octobre, jour où la zone a été rasée au bulldozer. Finalement, tout s’est déroulé sans incident.



Dans un communiqué rendu public, le gouvernorat du district de Bamako a informé de la fermeture de sept importants marchés à bétail de la capitale. L’annonce a été faite le 19 septembre 2024. Visiblement les marchands de Lafiabougou s’attendaient à l’arrivée de cette opération et ils avaient déjà commencé à évacuer les lieux depuis l’annonce de la mesure.





Certains sont partis s’installer à Kognanbougou derrière Taliko, en Commune IV du district de Bamako. D’autres se sont dirigés vers Djicoroni coura, derrière Sébénicoro. Alors que les sites prévus pour accueillir ces marchands sont : les garbals de Kati, Sanankoroba et Zantiguila. Cependant, chez les populations, les avis sont partagés. A Lafiabougou Koda, au moment où certains se réjouissaient de la libération de cette voie, d’autres s’inquiétaient de la distance qui va désormais les séparer du marché à bétail.



Il y avait aussi des indécis qui pensaient que la mesure était juste des paroles dans l’air comme on a l’habitude de voir dans ce pays. Mais finalement, les autorités sont passées à l’acte en rasant tout le marché à bétail de Lafiabougou Koda.



Amadou Moussa Traoré, un résident de Lafiabougou Koda, a estimé que c’est une bonne chose parce que, ça permet de mettre fin à une occupation illégale et ça assure la fluidité de la circulation de la zone. “Ces gens ne possèdent pas de droit reconnu pour occuper la zone, ce qui fait que le lieu a toujours fait l’objet de désordre”, dira-t-il.



Traoré a souhaité qu’après cette opération, l’Etat et la mairie aménagent l’espace pour que le lieu ne soit pas encore réoccupé comme par le passé. “C’est une très bonne chose et je pense que l’opération doit continuer et même des kiosques au bord du goudron devrait être concerné”, a-t-il conclu.

Ibrahima Ndiaye