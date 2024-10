Coordination des associations des cercles pour le développement de la région de Tombouctou Issa Arsina Cissé plébiscité à la tête d’un bureau de 39 membres - abamako.com

Coordination des associations des cercles pour le développement de la région de Tombouctou Issa Arsina Cissé plébiscité à la tête d'un bureau de 39 membres Publié le samedi 12 octobre 2024

La coordination des associations des cercles pour le développement de la région de Tombouctou a un nouveau président depuis le samedi 5 octobre 2024. Il s’agit de Issa Arsina Cissé, non moins président de l’Amicale pour le développement du cercle de Goundam (ADCG). Il a été plébiscité à la tête d’un bureau de 39 membres pour un mandat de 3 ans.



Cette assemblée générale ordinaire de la coordination des associations des cercles pour le développement de la région de Tombouctou s’est tenue au mémorial Modibo Kéïta avec la présence effective des délégués des différents cercles de la région. Aussi parmi les participants on pouvait noter la présence de plusieurs anciens ministres et des membres du Conseil national de transition et des cadres de ladite région. Cette rencontre faut-il le rappeler a permis de passer au peigne fin la gestion de l’ancien bureau et de mettre sur place un nouvel organe exécutif de l’organisation pour les trois années à venir toute chose qui constituait le clou des travaux qui se passent à un moment très important pour la région de Tombouctou, passant de 5 cercles à 13 avec le nouveau découpage territorial.





S’agissant de l’élection du nouveau bureau, le suspens n’a pas durée du côté des membres de la commission d’investiture qui sont parvenus à un bureau consensuel de 39 membres avec à sa tête Issa arsina Cissé qui est aussi président de l’Amicale pour le développement du cercle de Goundam (ADCG). Il succède à ce poste à Abdoulaye Abadia Dicko.



Très heureux du choix porté sur sa modeste personne, le tout nouveau président de la coordination des associations des cercles pour le développement de la région de Tombouctou a remercié l’ensemble des délégués aussi les autorités de la transition avec à sa tête le Colonel Assimi Goïta qui ont conduit à bon port le processus de réorganisation territoriale.



“Je compte sur vos bénédiction et votre accompagnement pour la réussite de cette mission”, a-t-il souhaité. Il a poursuivi que notre pays s’est engagé dans une nouvelle réorganisation administrative et territoriale, qui nous oblige à une nouvelle configuration de nos associations de développement, de nos terroirs qui ont toujours constitué un maillon important des efforts de solidarité en faveur de nos populations sur place. C’est dans cette perspective a -t-il poursuivi que la coordination a procédé au renouvellement de son bureau pour se conformer à la nouvelle réalité administre et aussi d’interface entre les autorités et les populations de la région sur les questions et enjeux pertinents de développement, à travers le plaidoyer.



“Nous lançons un vibrant appel à la mobilisation de l’ensemble des filles et des fils de la région pour contribuer aux efforts de développement initiés par les plus hautes autorités de la transition pour construire un Mali Kura en phase avec ses Valeurs”, a soutenu le nouveau président.



“Voir Issa Arsina Cissé à la tête de cette coordination n’est point une surprise car c’est quelqu’un qui s’est toujours investi pour le développement de la région de Tombouctou et au-delà du Mali et pour cela il ne ménage ni son temps, ni ses moyens pour parvenir à cet objectif”, a confié un délégué après la publication de la liste des membres du bureau et qui fonde beaucoup d’espoirs pour le nouveau président afin d’être à hauteur de mission.



Notons que la Coordination des Associations pour le développement des cercles de la région de Tombouctou a été portée sur les fonts baptismaux en 2003.