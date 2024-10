Dossier avion présidentiel et équipements militaires devant la cour d’assises spéciale: Oumar Tatam Ly, Moussa Mara et Madani Touré bientôt entendus - abamako.com

News Politique Article Politique Dossier avion présidentiel et équipements militaires devant la cour d’assises spéciale: Oumar Tatam Ly, Moussa Mara et Madani Touré bientôt entendus Publié le dimanche 13 octobre 2024 | La lettre du Peuple

En d'autres termes, le procès est suspendu et la date de réouverture sera fixée par la Cour suprême. Inédit, mais c'est aussi cela la justice. En effet après les auditions avec son lot de révélations fracassantes au passage des témoins clés, le procés tant attendu sur l'affaire dite Achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires devrall se poursuivre hier mercredi avec l'entrée en jeu des éminents avocats de la défense. Une phase censée décisive pour la cause des accusés qui allaient connaitre leur sort. Mais voilà qu'une nouvelle tournure vient de changer le cours du procés.



La lettre du peuple