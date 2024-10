En prélude à la rentrée scolaire prévue le 4 novembre 2024: Le Ministre de l’Education donne un ultimatum d’une semaine pour que les sinistrés évacuent les établissement scolaires - abamako.com

Publié le lundi 14 octobre 2024

Dans le cadre de la rentrée scolaire au titre de l’année 2024-2025 pour l’enseignement préscolaire, fondamental et secondaire, fixé pour le 4 novembre 2024, après un premier faux bond pour cause de catastrophée nationale en raison d’une forte pluviométrie qui continue de faire des dégâts et de nouveaux sinistrés dans le pays, le ministre de l’Education vient (…)

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024

Alpha C. SOW – NOUVEL HORIZON