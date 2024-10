Mali: des Ivoiriens de petite taille participent au forum dédié - abamako.com

News Société Article Société Mali: des Ivoiriens de petite taille participent au forum dédié Publié le lundi 14 octobre 2024 | APA

Conférence débat sur les causes et le déterminisme du nanisme et les roles des personnes de petite taille dans la paix

Bamako abrite, du 12 au 20 octobre 2024, la deuxième édition du Forum africain des personnes de petite taille autour du thème « Contribuer à l’amélioration des conditions sociales des personnes vivant avec handicap : cas des personnes de petite taille ».



L’Association des personnes de petite taille de Côte d’Ivoire prend part à la 2ème édition du Forum africain des personnes de petites tailles. Durant une semaine, 12 pays africains réfléchiront autour du thème central de ce forum.



Ce rendez-vous africain des personnes de petite taille se veut un cadre d’échange et de plaidoyer auprès des autorités africaines et des bailleurs de fonds sur la situation socioprofessionnelle des personnes de petite taille.



Pour la présidente de l’Association des personnes de petite taille de Côte d’Ivoire, Hadja Djenabou Kangouté, « c’est une opportunité que nous allons saisir pour faire entendre notre voix » concernant les préoccupations des gens de petite taille.



Hadja Djenabou a salué cette initiative qui permet aux personnes de petite taille de s’afficher « sans complexe », confiant d’avoir participé en 2010 à la 1ère édition du FOAPPT, où la Côte d’Ivoire a occupé la place de 1ère dauphine pendant le concours Miss des personnes de petite taille.



« Je voudrais ici saluer la présidente du FOAPPT Honorable Kadidiatou Barry, l’initiatrice du FOAPPT qui lutte de façon panafricaine pour notre bien-être ainsi que pour le plaidoyer qu’elle fait auprès des autorités africaines », a-t-elle ajouté.



Elle a saisi cette opportunité pour demander aux autorités ivoiriennes leur soutien afin qu’ils puissent jouer leur rôle dans le développement de la Côte d’Ivoire, tout en se félicitant des dispositions prises pour l’insertion socioprofessionnelle des handicapés en général et en particulier des personnes de petite taille.



Lors de cette 2e édition du Forum africain des personnes de petite taille, Mlle N’Draman Granhi Reine Christina défendra les couleurs ivoiriennes à Bamako. Une délégation de l’Association des personnes de petite taille de Côte d’Ivoire est déjà à Bamako.



L’Association des personnes de petite taille de Côte d’Ivoire (APPTCI) a été créée en 2015 sous la tutelle du ministère de l’emploi et des affaires sociales. Et depuis lors, l’organisation travaille pour l’affirmation et l’insertion socioprofessionnelle de ses membres.



