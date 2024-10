États généraux de l’ordre des experts judiciaires du Mali : La voie balisée pour mieux contribuer au renouveau de la justice au Mali - abamako.com

États généraux de l'ordre des experts judiciaires du Mali : La voie balisée pour mieux contribuer au renouveau de la justice au Mali
Publié le jeudi 17 octobre 2024 | Le Matin

L’Ordre des experts judiciaires du Mali (OEJM) a organisé ses états généraux jeudi dernier, 10 octobre 2024. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Mamoudou Kassogué. Il avait à ses côtés M. Mody Kantara Coulibaly, président de l’Ordre des experts judiciaires. L’évènement a réuni les membres de l’Ordre inscrits au tableau ainsi que les nouveaux candidats. Il s’agissait principalement de faire l’état actuel de l’exercice de la profession au Mali.



Identifier les défis en débattant des difficultés rencontrées par les experts judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions et proposer des solutions concrètes pour améliorer les pratiques et renforcer leur rôle dans le système judiciaire malien ! Tel était l’objectif principal de la ténue des états généraux de l’Ordre des experts judiciaires du Mali. Les travaux se sont déroulés sur la thématique, «L’expertise judiciaire au service d’une saine distribution de la justice». Un thème unanimement jugé «pertinent et évocateur». Et cela d’autant plus que cette profession est peu connue du grand public alors qu’elle joue un rôle important dans les procédures judiciaires.





C’est par exemple elle qui donne par des renseignements et des avis techniques aux magistrats sur les dossiers que ceux-ci sont appelés à juger. Outre le rôle de l’expertise judiciaire dans la bonne distribution de la justice, les débats ont aussi porté sur la prise en charge des frais de l’expertise judicaire. «L’organisation de ces états généraux représente une occasion unique de réfléchir ensemble à l’avenir de notre profession et de renforcer notre engagement envers l’excellence et l’éthique professionnelle», a indiqué le président de l’Ordre, M. Mody Kantara Coulibaly. A son avis, cette initiative leur a offert une «occasion unique de réfléchir ensemble à l’avenir de la profession et de renforcer l’engagement des membres de l’ordre envers l’excellence et l’éthique professionnelle».



Dans son intervention, il a également mis l’accent sur le renforcement des compétences à travers des programmes de formation continue et des besoins en perfectionnement professionnel. Pour M. Coulibaly, aujourd’hui, il s’agit d’améliorer les procédures d’admission, d’évaluation et de gestion des experts judiciaires. Présidant la cérémonie d’ouverture, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme (Garde des Sceaux) a loué le rôle et la place des experts judiciaires dans «la bonne distribution de la justice» justifiant pleinement leur présence de plus en plus marquée dans les procédures judiciaires.



Dans son intervention, M. Mamoudou Kassogué a jugé la nécessité de se pencher sur le diagnostic de l’expertise judiciaire, les reformes et stratégies de renforcement de l’expertise judicaire au cours des discussions. Sans occulter le rôle des experts judiciaires dans la modernisation de la justice, le développement professionnel et de formation des experts judiciaires. Le ministre Kassogué a invité les participants à s’interroger sur la problématique liée au coût de la justice car «la rémunération des experts judiciaires est un facteur limitatif» pour l’accès à une bonne justice pour ne pas dire une bonne distribution de la justice.



«Tout en reconnaissant le droit des experts judiciaires à être payés conformément à leur barème, il y a lieu de réfléchir à un mécanisme permettant de prendre en charge les coûts de leur intervention dans les procédures judiciaires, notamment à travers la mise en place d’un fond dont il conviendra de définir les modalités de financement et de mobilisation», a-t-il souhaité.



Les débats de la journée ont été enrichis par les contributions des participants à cet évènement capital créant ainsi les conditions de renforcement de l’Ordre des experts en améliorant la profession afin d’identifier l’ensemble les meilleures pratiques et les innovations nécessaires ; contribuer à la justice en participant activement à l’amélioration du système judiciaire malien pour un Mali plus juste et équitable. «Nous avons déjà posé les diagnostics et des réponses appropriées seront apportées», a assuré le président Mody Kantara Coulibaly. L’expert en chef (président de l’Ordre) a assuré que son organisation va se «donner les moyens d’être au rendez-vous du renouveau» de la justice malienne.



A commencer par soutenir les initiatives et les actions du ministre engagé dans une dynamique de modernisation du système judiciaire malien.



Naby