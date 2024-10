AES : vers une véritable intégration commerciale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique AES : vers une véritable intégration commerciale Publié le vendredi 18 octobre 2024 | studio tamani

© Présidence par DR

Le premier sommet des Chefs d`Etat de l`Alliance des Etats du Sahel (AES) s`est tenu le 06 juillet 2024 à Niamey, sous la présidence de S.E. le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie

Tweet



La croissance des échanges commerciaux constitue un point central de la rencontre entre des experts de l’industrie, du commerce et des transports des nations faisant partie de l’AES. La rencontre de deux jours qui se tient à Bamako doit prendre fin aujourd’hui 18 octobre.



Cette rencontre première du genre, vise entre autres à renforcer les échanges commerciaux au sein de l’espace AES et à promouvoir l’industrialisation. C’est l’opinion de Boubacar Ballo, expert. D’après le conseiller technique au ministère de l’industrie et du commerce, « cette première rencontre a pour objectif de renforcer les échanges commerciaux intra-AES, surtout de promouvoir l’industrialisation et également d’accroître les investissements étrangers directs dans l’espace« .



Améliorer le climat des affaires



Adama Yoro Sidibé, secrétaire général du ministère de l’industrie et du commerce du Mali estime que cette ambition est à la portée des États de l’AES. Mais pour y arriver, il invite les experts à proposer des pistes qui puissent améliorer le climat des affaires au sein de l’organisation. « Cette ambition est largement à la portée des états confédérés qui disposent de terres », affirme le secrétaire général. « Ceci dit, vous avez à vous pencher sur la problématique du développement industriel et de la compétitivité du secteur privé dans la confédération, l’amélioration du climat des affaires et de l’attractivité aux investissements étrangers directs de l’AES », a-t-il précisé. M.Sidibé pense que « la mutualisation des ressources minérales de nos états permettra sans nul doute la réalisation d’infrastructures structurantes nécessaires pour le décollage économique ».



Notons qu’un document final contenant des recommandations sera élaboré à l’issue de cette rencontre. Il sera remis aux ministres en charge de l’industrie et du commerce des trois pays de l’AES.