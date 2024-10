EDM-SA : Le DG Abdoulaye D Diallo en panne d’idées? - abamako.com

EDM-SA : Le DG Abdoulaye D Diallo en panne d'idées? Publié le lundi 21 octobre 2024 | Le Soir de Bamako

Jamais, dans l’histoire de notre pays, les populations n’ont été confrontées à une coupure aussi intense que quotidienne de l’électricité. Conséquences : l’État malien est en train de perdre sa crédibilité face à un peuple désemparé, auquel on demande sans cesse d’être résilient. Et le nouveau Directeur Général Abdoulaye Djibril Diallo dans tout ça ?



La question se pose, car depuis plus d’un an qu’il est nommé à ce poste, il n’a pu à ce jour annoncer aucun plan de sortie de crise… Trop vrai pour être vrai pour quelqu’un qu’on dit « Ingénieur de haut niveau » ! S’il y a un problème aujourd’hui qui coupe le sommeil aux Maliens, c’est bien la crise énergétique, autrement appelée délestages sauvages d’électricité. Un problème qui paralyse et qui corse davantage les activités économiques du pays dans un contexte de crise. Tous les espoirs s’amenuisent aujourd’hui, vu que le problème persiste, ne laissant aucun choix aux Maliens que de se morfondre dans la précarité ! Les Maliens sont aujourd’hui désemparés, et à la limite au bord de la révolte, tant ils ne comprennent pas pourquoi ce problème qui les frappe de plein fouet semble peu dire aux autorités de la Transition. Ils se sentent abandonnés en plein vol par des dirigeants qui sont loin d’imaginer leur souffrance au quotidien.



Presque tous les secteurs d’activité économique sont à l’arrêt à cause des coupures de courant.



Tout se passe comme si on avait oublié au niveau du gouvernement de Transition que les délestages font partie des raisons qui ont suscité la colère et l’indignation des Maliens contre le régime du défunt président IBK… Nos compatriotes avaient pourtant fondé beaucoup d’espoir en la nomination d’un nouveau Directeur Général, Abdoulaye Djibril Diallo, réputé être un vieux de la vieille de EDM-SA. Mais hélas, la situation semble aller de mal en pis et nombreux sont les maliens qui commencent à se demander si celui-ci a un brin de solutions à leur problème. Nommé Directeur Général de la société Énergie du Mali depuis le 20 septembre 2023, Abdoulaye Djibril Diallo, n’arrive toujours pas, contrairement à ses prédécesseurs à ce poste, à communiquer aux Maliens son plan de sortie de crise pour EDM-SA. Plan de sortie de crise, car c’est bien parce qu’il y a crise à EDM-SA que les plus hautes autorités ont cru bon de faire appel à son expérience, lui qui était supposé connaître EDM-SA comme sa poche, pour voir les choses évoluer positivement. Mais apparemment, comme c’est généralement le cas sous nos cieux, il y a comme un hiatus entre le cursus scolaire et universitaire sur fond de grands titres ronflants et la réalité du terrain.



Il urge quand-même qu’on s’emploie à trouver une solution rapide à ce problème, la capacité de résoudre plusieurs problèmes à la fois dans l’ordre d’importance étant du seul domaine de l’État, même s’il faille qu’on aille fouiner du côté du voisin ivoirien !



En effet, il n’est point un crime de lèse-majesté que demander l’aide d’un voisin dans la gestion d’une situation qui nous dépasse. Et franchement, en quoi serait-il une mauvaise chose que nous mettions notre orgueil et nos faux airs de « souveraineté retrouvée » pour aller demander l’aide de nos voisins ivoiriens afin que s’illuminent de nouveau nos villes et nos cœurs ? ■



MAIMOUNA DOUMBIA