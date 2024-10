Les FAMA éliminent un commandant du JNIM: Joulabib alAnsari et 05 de ses lieutenants tués - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Les FAMA éliminent un commandant du JNIM: Joulabib alAnsari et 05 de ses lieutenants tués Publié le jeudi 10 octobre 2024 | Le Soir de Bamako

Tweet





Plusieurs djihadistes sont neutralisés par les Forces armées maliennes avant-hier dans la localité de Ber (Tombouctou).



Parmi les victimes, il y a Joulaibib al-Ansari commandant d’unité Al-Qods, une des unités combattantes de la Wilaya Tombouctou du JNIM. De son vrai nom Al-Iza Ould Yahia des Ould Aaich, il a été tué en compagnie de cinq (5) autres djihadistes indiquent les sources. Une importante quantité de matériels a été récupérée par les Forces armées lors de cette punition infligée aux assaillants. Il s’agit de plusieurs motos, des armes de guerre, du matériel de communication et autres objets sont les butins de guerre de la bataille qui s’est déroulée à Ber, lorsque des terroristes ont tenté d’accompagner une voiture piégée visant les emprises militaires dans la zone. La commune de Ber était une des bases créées par les groupes armés terroristes qui avaient occupé les régions nord-Mali. La localité a été récupérée à la faveur des opérations de reconquête de l’intégrité du territoire par les Forces armées régulières suite au départ des Forces de la mission Onusienne (MINUSMA). Ces Forces étrangères se sont retirées précipitamment de la zone laissant les emprises aux mains des criminels.



Les FAMa ont fait leur entrée à Ber en livrant des batailles aux terroristes qui tentaient de les en empêcher. Ce fut une débâcle, puisque leurs tentatives se sont soldées par un échec cuisant.



Voici la teneur du communiqué de l’Etat –major général des Armées après les évènements de Ber et Tombouctou : L’Etat-major général des Armées informe l’opinion que les attaques terroristes lancées contre le poste de sécurité de Ber et les tirs d’obus sur Tombouctou dans l’après-midi du dimanche 06 octobre 2024 ont été repoussées par les FAMa. Ces tentatives désespérées se sont soldées par la neutralisation de plusieurs terroristes, la destruction de leur logistique et la saisie de grandes quantités de drogues, de plusieurs armes lourdes, des minutions et d’autres équipements de communication. Dans leur débandade, les assaillants rescapés ont été pourchassés et neutralisés à leur tour par les FAMa. Dans la matinée du lundi 07 octobre 2024, les surveillances ont permis de localiser deux colonnes de véhicules au Sud-Est de Douaya, dans la localité de Tombouctou. Le premier transportant des terroristes armés ont été frappés, ne laissant aucune chance à ses occupants. Le second véhicule transportant de grandes quantités de minutions a également été frappé avec succès. L’Etat-major général des Armées rassure les populations que la traque des groupes terroristes et les opérations de sécurisation se poursuivent sur l’ensemble du territoire national.



LAYA DIARRA