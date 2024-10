Les FAMA poursuivent la traque des GAT au Nord-Mali : Une colonne de véhicules réduits en cendre entre Tin-Essako et Tinzawaten - abamako.com

Les FAMA poursuivent la traque des GAT au Nord-Mali : Une colonne de véhicules réduits en cendre entre Tin-Essako et Tinzawaten Publié le mardi 8 octobre 2024 | Le Soir de Bamako

© aBamako.com par AS

Cérémonie de remise officielle d`avions de chasse et d`hélicoptères aux Forces armées maliennes (FAMa)

Bamako, le 19 janvier 2023. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a remis plusieurs d`avions de chasse de conception russe et d`hélicoptères à l`armée malienne Tweet



Des sources confirmées par l’Etat-major général des Armées à travers un communiqué en date du 5 octobre 2024, dans le cadre de ses missions de surveillance du territoire, les unités militaires ont identifié et neutralisé une colonne de véhicules appartenant à des groupes armés terroristes à mi-chemin entre Tin-Essako et Tinzawaten le 04 octobre 2024.



Cette colonne composée de pick-up et d’un camion chargé de munitions et de carburant, transportait un grand nombre de combattants armés. Grâce au travail minutieux de ses services de renseignements, plusieurs convois ont été repérés simultanément. La colonne ciblée a été détruite après une observation prolongée, en raison du suivi de suspects identifiés dans la région. L’Etat-major général des Armées qui se réjoui de ce succès rasure la population que ses efforts se poursuivent avec détermination pour garantir la sécurité des citoyens sur l’ensemble du territoire national. Les FAMa restent mobilisées et engagées dans cette lutte sans relâche contre le terrorisme. Dans le cadre de la reconquête de l’intégrité du territoire de la République du Mali, les FAMa renforcent de plus en plus leur présence sur le terrain dans l’Adrar des Ifoghas (région de Kidal) entrée dans le giron du Mali depuis la fuite des groupes armés terroristes (le CSP et ses acolytes).



L’enjeu qui se présente aux Forces armées maliennes ces temps-ci est dans la reprise totale et le contrôle de Tinzawaten



Cette partie du pays à la frontière avec l’Algérie est la zone de repli de tous les criminels qui entretiennent la terreur sur le sol malien. Il s’agit des membres du CSP et de leurs alliés de Daëch et du Jnim. La situation reste beaucoup tendue sur le terrain avec les actions régulières des FAMa et les provocations des terroristes bénéficiant de la complicité de certaines autorités algériennes. Parce qu’il a parrainé l’accord qui a été rejeté par le Mali, que l’Algérie persiste à vouloir faire avaler la couleuvre par les autorités de la Transition malienne. Le clash entre le ministre d’Etat Abdoulaye Maïga et le diplomate Algérien à la tribune des Nations Unies en dit beaucoup sur la tension diplomatique entre les deux pays, du fait des agissements des individus armés qui s’efforcent de semer le désordre dans les régions Nord-Mali. Animée de la volonté de redonner aux maliens leur fierté et leur dignité, les nouvelles autorités maliennes ont dotées les FAMa de moyens nécessaires leur permettant de faire la guerre et de la gagner sur l’ennemi.



Ce qui est une réalité avec les succès qui sont engrangés sur le terrain.



Les terroristes seront combattus jusque dans leur dernier retranchement avait promis le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara. Le président Assimi Goïta l’avait promis. Le rapport de force est favorable au Mali qui a bouté la horde de criminels de toutes les zones qu’ils avaient mis sous coupe reglée. L’objectif principal demeure aujourd’hui la reprise et le contrôle de Tinzawaten. C’est dans ce cadre que s’inscrivent toutes les actions en cours dans l’Adrar des Ifoghas depuis quelques temps. Plusieurs caches des GAT sont détruites. Les FAMa avancent et dictent leur loi à l’ennemi qui a enregistré une lourde perte avec la destruction d’une colonne de véhicules et la mort des combattants entre Tin- Essako et Tinzawaten dans le cadre des actions engagées pour lutter contre le terrorisme.



LAYA DIARRA