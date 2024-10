Frappes chirurgicales de vecteurs aériens à Gossi : Des leaders d’un groupe armé terroriste surpris en pleine réunion de planification d’une attaque, éliminés - abamako.com

Frappes chirurgicales de vecteurs aériens à Gossi : Des leaders d'un groupe armé terroriste surpris en pleine réunion de planification d'une attaque, éliminés Publié le vendredi 4 octobre 2024 | Le Soir de Bamako

Les Forces armées maliennes continuent de dicter leur loi aux forces obscurantistes qui s’efforcent de semer la terreur et la psychose dans les villes et villages. De sources, les FAMa ont infligé de lourdes pertes aux groupes terroristes entre le jeudi et le samedi dernier.



Ainsi, d’après l’Etat-major général des Armées dans un communiqué diffusé avant-hier, plusieurs leaders d’un groupe armé terroriste surpris en pleine réunion de planification d’attaques ont été tués dans une opération aéroterrestre menée dans le secteur de Gossi et leurs véhicules détruits. En plus de ces terroristes éliminés d’autres l’ont été à d’autres endroits du pays, indiquent le communiqué de l’armée qui annonce le succès d’une vaste opération aéroterrestre de démantèlement de réseaux terroristes.



L’Etat-major général des Armées informe l’opinion publique que les FAMa ont mené une série d’opérations visant le démantèlement de plusieurs réseaux terroristes actifs sur le territoire national.



Ainsi dans la journée du 27 septembre 2024, nos forces ont effectué un grand nombre d’opérations aéroterrestres dans les secteurs de Tombouctou, de San et de Djenné. Dans la matinée, des leaders d’un groupe armé terroriste ont été surpris en pleine réunion de planification d’une attaque et frappés avec précision ainsi que leurs véhicules à une trentaine de kilomètres au nord de Gossi.



Simultanément, d’autres opérations aéroterrestres visant les rescapés des combats des 25 et 26 septembre 2024 dans la zone de Saye, Chi et Zambougou entre Djenné et San ont été un franc succès, explique l’Etat-major général des Armées qui rassure les populations que la traque se poursuit pour mettre un terme aux intentions malveillantes des groupes armés terroristes.



LAYA DIARRA